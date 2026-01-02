El Paseíllo consolida su catálogo de publicaciones taurinas y avanza sus novedades para 2026

La editorial El Paseíllo, especializada en tauromaquia y cultura popular, continúa consolidando su trayectoria en su cuarto año de actividad. Fundada hace tres años, ha publicado hasta la fecha 19 libros, construyendo un catálogo centrado en la divulgación, la recuperación de textos fundamentales y la reflexión cultural en torno al mundo del toro. Su publicación más reciente es Todos mis toros (noviembre de 2025), que reúne los artículos taurinos de Fernando Savater. Este libro recopila textos previamente publicados de manera dispersa sobre la tauromaquia.

Clásicos del pensamiento taurino para abrir 2026

La programación de 2026 comenzará con El hilo del toreo de José Alameda, una obra fundamental publicada originalmente en 1989 que se reedita dentro de la colección de clásicos. Esta nueva edición incluirá un estudio crítico y la incorporación de Historia verdadera de la evolución del torero, un texto poco conocido del autor que fue el germen de su obra posterior. La editorial ha anunciado además su intención de publicar de forma progresiva toda la obra taurina de Alameda, gracias a un acuerdo con su heredero.

Entrevistas y divulgación contemporánea

En primavera verá la luz Entre el cielo y el infierno. Confesiones de toreros de oro y plata, un libro de entrevistas del periodista Nacho de la Serna, nieto del torero Victoriano de la Serna, que reunirá testimonios de distintas figuras del ámbito taurino. Posteriormente se publicará El ajedrez de arena, una introducción al toreo firmada por el periodista Paco Aguado, concebida como una aproximación divulgativa a sus fundamentos y claves.

Narrativa y vínculos con Córdoba

El Paseíllo incorporará también narrativa literaria a su catálogo con la edición de Paroxismos (1934), novela autobiográfica de la actriz y directora de cine Jean Roques (Musidora), traducida por primera vez al español por Antonio Varo. La obra recrea, bajo nombres ficticios, la relación sentimental de la autora con el torero Antonio Cañero, con un papel destacado de Córdoba en el desarrollo de la historia. Se trata de la edición en español de esta novela y refleja la relación entre los personajes y la ciudad, dentro el contexto de la vida de Musidora.

Biografía, rescates y proyectos futuros

Entre los títulos previstos figura asimismo la biografía de Juan Belmonte escrita por Chaves Nogales, que contará con un prólogo del cineasta Albert Serra y recuperará otros textos taurinos poco conocidos del periodista. Para finales de 2026, o comienzos de 2027, la editorial tiene prevista además la publicación de una obra de la periodista Pau Portas, cuyo contenido prefieren aún no desvelar aunque prometen no defraudar a sus lectores con esta obra.

Un proyecto editorial en crecimiento

Con esta programación, El Paseíllo refuerza su apuesta por un catálogo especializado, consolidando su presencia dentro de un nicho editorial muy definido.