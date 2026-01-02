Videopodcast
Luis Mateo Díez, en el podcast del suplemento ABRIL: "La imaginación es el poder sustancial para la creatividad"
El escritor, Premio Cervantes en 2023, protagoniza el episodio de 'Libros y Cosas' de esta semana con su última novela, 'El vigía de las esquinas'
María Soto
Luis Mateo Díez (Villablino, León 1942) lleva más de medio siglo ejerciendo la libertad creativa en su escritura, un oficio que le ha valido el reconocimiento de los lectores y de la crítica, además de haber recibido galardones tan prestigiosos como el Premio Cervantes, el Nacional de Narrativa o el Castilla y León de las Letras.
Académico de la RAE, donde ocupa el sillón 'i' desde hace 25 años, esta semana visita el estudio de Prensa Ibérica en Madrid para protagonizar un nuevo episodio de 'Libros y Cosas', el podcast del suplemento literario 'ABRIL'. Durante la conversación, el autor, de una fecunda producción literaria, profundiza en su última novela, 'El vigía de las esquinas' (Galaxia Gutenberg), una historia con toques de fábula que se desarrolla en una ciudad sin nombre, aunque fácilmente identificable, donde todo se desmorona y que padece muchos de los malos sueños de nuestra actualidad.
Díez, uno de los más destacados narradores del panorama de las letras contemporáneas, resume así su trayectoria: "El elemento crucial de administrar ese camino y poder hacerlo está en la imaginación, reivindicando la imaginación un poco como el poder sustancial para la creatividad y, además, viéndola emparentada con todo lo que es el arte, viendo que el arte es esa dimensión en la que el ser humano encuentra lo mejor que puede encontrar, no ya sólo el espejo de la sensibilidad, o del placer, sino el ámbito de la libertad donde tú dejas de ser lo poco que eres para ser otra cosa, para padecer metamorfosis, transformaciones, y eso que antiguamente llamaban elevar el espíritu".
