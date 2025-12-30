El Museo de Bellas Artes de Córdoba rescata los dibujos de Lucas Valdés en el tercer centenario de su muerte

El Museo de Bellas Artes de Córdoba inaugura una nueva exposición dedicada a Lucas Valdés, una de las figuras más versátiles del Barroco andaluz, con motivo del tercer centenario de su fallecimiento, que se conmemora en 2025.

Nacido en Sevilla en 1661 -y fallecido probablemente en Cádiz en 1725-, Lucas Valdés creció en el seno de una destacada familia de artistas. Fue hijo del célebre pintor Juan de Valdés Leal y de la pintora cordobesa Isabel Martínez de Morales, con quienes inició muy pronto su formación. Su precoz talento quedó patente cuando, con apenas once años, firmó sus primeros grabados para ilustrar el libro de Fernando de Torres Farfán sobre las fiestas de canonización del rey Fernando III, celebradas en la Catedral de Sevilla.

Valdés abordó encargos de muy diversa naturaleza: colaboró en la construcción de retablos, trabajó como dorador en esculturas, realizó dibujos y grabados, y destacó como decorador al temple y, sobre todo, como pintor. Su clientela estuvo formada principalmente por órdenes religiosas, aunque también atendió encargos privados.

La muestra está constituida por sus dibujos de temática bíblica, en los que se aprecia claramente la influencia paterna. Estas obras se caracterizan por complejas arquitecturas, abundancia de figuras y composiciones de gran efecto teatral. El trazo rápido y nervioso del dibujo, junto con la riqueza de detalles, revela la maestría técnica de Valdés y su capacidad narrativa.

Las piezas expuestas forman parte de los fondos del Museo de Bellas Artes de Córdoba y proceden del legado de José Saló y Junquet, director de la institución en distintos periodos del siglo XIX. Desde 1877, estos dibujos integran la colección del museo, que ahora los presenta al público como homenaje a un artista fundamental para comprender el Barroco andaluz y su herencia familiar.