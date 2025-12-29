Alfonso Zurro recibirá el premio Salvador Távora a la trayectoria profesional en Palma del Río

El autor dramático, director de escena y pedagogo Alfonso Zurro ha sido elegido para recibir en la 43ª edición de Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía, el Premio Salvador Távora a la trayectoria profesional, que en ediciones anteriores han recibido profesionales como el dramaturgo Eusebio Calonge, el actor y director Roberto Quintana, el escenógrafo Curt Allen Wilmer, el periodista Daniel Galindo o el estilista Manolo Cortés. La entrega del premio se realizará el lunes 29 de junio, en el acto de inauguración de Feria de Palma, un evento que se celebra en Palma del Río (Córdoba).

Siempre vinculado a Sevilla, Alfonso Zurro ha sido profesor y director de la Escuela Superior de Arte Dramático de dicha ciudad, ha participado de forma regular en más de una docena de ediciones de Feria de Palma, estando presente desde su primera edición con el espectáculo Farsas Maravillosas. Igualmente, ha recibido los premios a la Mejor Dirección por Mascarada Canalla, y al mejor espectáculo por Hamlet.

Zurro ha desarrollado gran parte de su trabajo con la compañía Teatro de la Jácara de Sevilla. También ha trabajado para teatros públicos y nacionales (Centro Andaluz de Teatro, Centro Dramático Nacional, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Teatro de la Zarzuela…), así como para importantes empresas nacionales de producción privada (Producciones Seoane, Collado…). Es miembro fundador de la compañía Caín Club Teatro y actualmente colabora regularmente con la compañía Teatro Clásico de Sevilla.

Como director, ha puesto en escena más de 60 piezas de teatro, danza contemporánea, flamenco, ópera y zarzuela de las que cabrían destacar: La casa de Bernarda Alba de García Lorca, Esperando a Godot de Samuel Beckett, Pasodoble de Miguel Romero Esteo, Tartufo de Molière – Fernán Gómez, Casa con dos puertas mala es de guardar de Calderón – Marsillach, 60 obras de un minuto, de 60 autores andaluces, Hamlet de William Shakespeare, Luces de Bohemia de Valle Inclán y otras.

Una sólida trayectoria

Como autor, ha escrito para el Teatro de la Jácara su llamado Teatro Popular donde mencionaremos: Farsas Maravillosas, Bufonerías, Mascarada canalla o Por narices. Por otro lado, crea obras entroncadas con su tiempo, de las que subrayamos: Quién mal anda, A solas con Marilyn, Las bragas, En el monte del olvido, Historia de un cuadro, Cien viajes en ascensor… Completando un total de más de 50 piezas estrenadas, algunas traducidas a los principales idiomas europeos y representadas en ellos y sobre todo en Sudamérica.

Ha obtenido unos sesenta premios por su actividad artística, como director, autor, o por el reconocimiento a su trayectoria, cabe nombrar: Premio Asociación de Directores de Escena de España, de Dirección, por Pasodoble. Premio Ercilla al Mejor Espectáculo, por Los borrachos. Premio Baco al Mejor Espectáculo Andaluz, por La casa de Bernarda Alba. Premio al mejor texto en el Feten (Feria Europea de Teatro para Niños y Jóvenes), por ‘Farsas Maravillosas’. Premio Andaluz de Teatro Breve por méritos en su obra. Premio Diputación Provincial de Sevilla, por méritos de su obra. Premio Unión de Actores e intérpretes de Andalucía por su contribución profesional en la mejora del sector andaluz.

Presentación de propuestas hasta el 31

Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía mantiene abierta la convocatoria oficial para la presentación de propuestas artísticas y espectáculos para su 43ª edición, que se celebrará en Palma del Río del 29 de junio al 3 de julio de 2026. Las inscripciones deberán realizarse exclusivamente a través del formulario disponible en la web de Feria de Palma. Las compañías interesadas podrán enviar sus propuestas hasta el 31 de diciembre de 2025 a través de la web de Feria de Palma.