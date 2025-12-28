Suspendido el espectáculo de Los Hermanos Moreno previsto para este domingo en el Fuenseca

La compañía de circo de Los Hermanos Moreno ha suspendido el espectáculo previsto para este domingo, a las 13.00 horas, en el cine Fuenseca de Córdoba, dentro del ciclo infantil Érase una vez... que organiza la delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, con entrada libre.

La propia compañía ha informado de la suspensión de la actividad debido a las previsiones de lluvia en la ciudad para las próximas horas. De momento, no hay una nueva fecha prevista para su realización. Se da la circunstancia de que el pasado 21 de diciembre este espectáculo ya tuvo que ser aplazado en Córdoba como consecuencia de un temporal.

Comienza el espectáculo es un divertido homenaje al circo clásico desde lo contemporáneo, en el que todos hacen de todo con la premisa de divertir y sorprender al público. El montaje se completa con música en directo y humor.