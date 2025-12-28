Un 2026 lleno de libros: las propuestas de las editoriales cordobesas

Llega 2026 y con él, el eterno propósito de leer más. Pero en Córdoba ese deseo no se queda en buenas intenciones: se convierte en páginas, en voces nuevas, en historias que nacen cerca y aspiran a llegar lejos. Porque si algo deja claro el nuevo año es que 2026 viene cargado de letras, y las editoriales cordobesas están listas para demostrar que el pulso literario de la ciudad late con más fuerza que nunca.

Narrativa, poesía, ensayo, miradas contemporáneas y rescates necesarios del pasado reciente conviven en un catálogo plural que refleja una Córdoba creativa, inquieta y diversa.

Utopía: memoria, patrimonio y conciencia para leer el presente

Utopía Libros abre el año con títulos que reafirman su identidad: el patrimonio histórico de Córdoba, la memoria democrática y la conciencia medioambiental son los pilares de su catálogo 2026.

Averroes, el sabio cordobés que iluminó Europa, de Andrés Martínez Lorca, revisa la figura del filósofo en el 900 aniversario de su nacimiento, acercando al gran público un referente esencial del pensamiento occidental.

Córdoba monumental, editado por Ricardo González Mestre y Daniel Valdivieso Ramos, combina fotografía e historia para recorrer los rincones más emblemáticos de la ciudad. Una propuesta ideal para amantes del arte, la historia y los paseos culturales.

Una mujer en una librería de Córdoba / Lola Ruiz

Para los lectores interesados en los retos actuales, Emergencia climática, de Ezequiel Martínez, ofrece un análisis claro y soluciones frente al cambio climático, mientras que Otra Extremadura, de Manuel Cañada, revive la historia de las luchas sociales en esta región, resaltando personajes y hechos olvidados por la memoria oficial.

De cara a 2026, Utopía destaca también El otro Ateneo, de Manuel Carmona Jiménez, un relato breve y audaz que reconstruye un suceso violento de la Guerra Civil en Almodóvar del Río, perfecto para quienes disfrutan de la narrativa histórica con tintes de investigación.

Almuzara: ciencia, sociedad, bienestar y ficción para todos los públicos

El primer semestre llega cargado de novedades en Almuzara, con títulos que abarcan desde la ciencia y la historia hasta la psicología, la salud, la educación y la ficción más trepidante. Una programación pensada para todos los públicos, con colecciones cuidadosamente estructuradas para guiar a lectores curiosos, padres, profesionales y amantes del buen relato a través de sus diferentes sellos.

Para quienes buscan acompañamiento en la crianza y educación, destaca Cómo hablar de sexo con tus hijos, un libro que ofrece herramientas prácticas para proteger la salud afectiva y emocional de niños y adolescentes en un contexto de hipersexualización y acceso precoz a contenidos inapropiados. Ana de Vierna Grosso, enfermera con más de veinte años de experiencia, comparte un conocimiento cercano y profesional. En la misma línea, Qué esperar si esperas gemelos, de María de la Calle, se convierte en una guía clara y humana para familias que afrontan una gestación múltiple.

La ciencia y la historia también ocupan un lugar destacado. Desde la divulgación astronómica de Moncho Núñez en Eclipses, hasta Historia de la enfermería, de José Ramón Alonso, que rescata la labor invisible de quienes han sostenido la medicina a lo largo de los siglos. La curiosidad por el mundo natural se refleja en la propuesta sorprendente de Fernando López-Mirones con Spania, el secreto de las orcas, una lectura radicalmente nueva de la protohistoria basada en la relación entre humanos y océano.

Librería en Córdoba / MANUEL MURILLO

El ensayo y la reflexión sobre la sociedad contemporánea tienen igualmente su espacio. Manuel Pimentel y Juan Pascual analizan en La guerra por la proteína animal los retos y prejuicios que enfrentan a ganaderos y pescadores. Christopher Phillips ofrece un análisis profundo del conflicto en Oriente Medio en Campo de batalla, mientras que Javier García Isac reconstruye el asesinato de José Calvo Sotelo, un hecho clave en la caída de la Segunda República.

En el terreno del pensamiento y el desarrollo personal, Almuzara apuesta por la mente y el bienestar. Inteligencia natural, de Javier Botía, propone un viaje por los secretos de la mente humana combinando mentalismo, lenguaje corporal y ciencia psicológica. Por su parte, la doctora Haylen Marín, en Metabolismo emocional, plantea una biología que explica lo que el cuerpo calla, integrando psiconeuroinmunología y clínica.

La ficción ocupa un lugar destacado: desde la épica prehistórica de Lori Holmes en The Forbidden, hasta la intriga histórica de Las diez muertes de Francisco Franco, de Martín Garrido. La literatura juvenil y juvenil-adulta encuentra su espacio con La sombra del Hegemón, de S.P.V. Kelvuin, donde la fantasía épica se mezcla con intriga y aventura.

La divulgación tecnológica también dice presente. David Gallach acerca la inteligencia artificial a los más jóvenes en La IA y yo, una guía clara para entender qué es la IA y cómo impactará en sus vidas.

Los deportes y la historia se cruzan en Eso no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos, de Paloma del Río, donde el periodismo deportivo se transforma en un relato humano lleno de anécdotas y logros.

Este primer semestre confirma la vocación de Almuzara: libros que enseñan, sorprenden, forman y acompañan, con una variedad de propuestas que invitan a explorar, aprender y disfrutar.

Editorial Cántico: tradición, narrativa contemporánea y mirada internacional

En el primer semestre de 2026, la editorial Cántico consolida su catálogo con una propuesta que combina rigor académico, narrativa de calidad y tendencias internacionales, desde la música clásica hasta la literatura japonesa contemporánea.

El lanzamiento más destacado es Mi vida, de Richard Wagner, una edición monumental que recupera la autobiografía completa del compositor alemán. Traducida directamente de las fuentes originales por Rafael Antúnez, la obra se presenta como la edición definitiva, con pasajes históricamente censurados y una cuidada edición ilustrada. Es la única versión completa disponible en español y un título de gran valor histórico y académico.

En un registro distinto, Cántico apuesta por la narrativa contemporánea con El aprendizaje de la soledad, de David Vilaseca, Premio Andrómina de Narrativa y adaptada por el equipo de la película Alcarràs. Una novela que aborda identidad, deseo e introspección con un enfoque crudo y honesto, especialmente orientada a lectores de literatura Lgtbiq+ y autoficción de calidad.

La editorial refuerza también su apuesta por la literatura japonesa con Desenterrar el sol, de Durian Sukegawa, autor de Una pastelería en Tokio. Una historia de realismo mágico que transmite esperanza y conecta con la tendencia internacional de narrativa emocional y sensible.

En conjunto, Cántico logra un equilibrio notable entre prestigio intelectual, impacto comercial y conexión con tendencias globales, con una estrategia pensada para maximizar visibilidad y alcance.

Epicentro literario

Así, Córdoba se confirma un año más como un epicentro literario diverso: Utopía rescata historia y patrimonio; Almuzara explora ciencia, sociedad y narrativa; y Cántico mezcla tradición, música y literatura global.

Un 2026 que promete diversidad, conocimiento y emoción en cada página, de la mano de las tres editoriales seleccionadas.