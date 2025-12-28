El colectivo Artistas por Córdoba Cultura y Arte convierte el Patio Romero de Torres en un taller abierto

El patio de la Casa Familiar Romero de Torres volvió a latir ayer con fuerza como espacio vivo de creación, encuentro y cultura, acogiendo una sesión pictórica del colectivo Artistas por Córdoba Cultura y Arte, que transformó este enclave patrimonial en un taller artístico abierto al público. En la jornada, cinco miembros del colectivo (Fernando Torres, Maika Ruiz, Claudia Mejías, Juanjo Garlo y Manuel Jiménez) desarrollaron su trabajo creativo en directo, dialogando con la luz, la arquitectura y la memoria del patio. Cada artista aportó su lenguaje y técnica, haciendo visible el proceso creativo y acercando el arte al visitante de una manera cercana.

Artistas por Córdoba Cultura y Arte es un colectivo formado por creadores y creadoras comprometidos con la difusión y el impulso del arte y la cultura en la ciudad, informan desde la propia organización. Integrado por artistas de distintas disciplinas, el colectivo promueve exposiciones, proyectos colaborativos y acciones culturales con una marcada vocación social y comunitaria, apostando por el arte como herramienta de encuentro, participación y transformación.

Colaboración de la Diputación

Gracias a la apertura del patio durante el mes de diciembre por parte de la Diputación de Córdoba, los visitantes pudieron no solo disfrutar de este espacio emblemático, sino también vivir el arte en tiempo real, compartiendo el proceso creativo con artistas cordobeses en un entorno patrimonial único.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la propuesta participativa impulsada por Juanjo Garlo, quien invitó al público a sumarse a la creación de un lienzo colectivo, enmarcado en la segunda edición de Patios de Navidad. Una acción que refuerza la idea de que el arte no solo se contempla, sino que se construye entre todos.

El patio familiar de los Romero de Torres

El Colectivo Artistas por Córdoba Cultura y Arte manifiesta su apoyo a la apertura del Patio de la Casa Familiar Romero de Torres durante más momentos del año, con el objetivo de favorecer su contemplación, la creación de obras artísticas, el intercambio de experiencias creativas y la difusión del valioso patrimonio arquitectónico de la casa familiar. Asimismo, el colectivo apuesta por una vinculación plena y continuada con los museos de la plaza del Potro, especialmente el Museo de Bellas Artes de Córdoba y el Museo Julio Romero de Torres, "fortaleciendo así un eje cultural vivo donde patrimonio, arte contemporáneo y ciudadanía convivan de forma natural".