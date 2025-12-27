Los museos de Bellas Artes y Arqueológico de Córdoba ya tienen su propio cuento

La Consejería de Cultura y Deporte ha presentado la nueva colección de cuentos infantiles vinculados a los museos y conjuntos culturales andaluces. En total, se han editado 17 títulos, a los que en los próximos meses se sumarán seis más, abarcando así los 16 museos y siete conjuntos culturales gestionados por la Junta de Andalucía. En el caso de Córdoba, los títulos editados por el momento son el relato Noches mágicas en el Museo: la Leyenda de Pegaso, sobre el Museo Arqueológico, a cargo de José Morales García y Miguel Calero Hernández y Marina, la niña que olvidó los colores, del Museo de Bellas Artes, de Pepa Muñoz, Marta Moreno y Pedro Peinado.

Según ha detallado la Consejería de Cultura, los únicos elementos comunes a todos los volúmenes son su diseño y las características técnicas de esta cuidada edición, permitiendo que todos los títulos puedan ser identificados rápidamente por los visitantes como integrantes de una colección divulgativa de los museos y conjuntos culturales andaluces.

Museo de Bellas Artes de Córdoba. / Manuel Murillo

El objetivo principal de esta iniciativa, según la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, es «la transmisión de valores y conocimientos sobre el patrimonio andaluz entre el público joven». Además, ha destacado que «hay relatos orientados al público de educación infantil y también a alumnos de Primaria e incluso de Educación Secundaria».

Además de estar dirigida a las familias, la colección, denominada Cuéntame un museo, aspira a convertirse en un recurso útil para el desarrollo del programa educativo de los museos, sirviendo de material de apoyo para programar tanto actividades educativas y lúdicas como visitas guiadas infantiles, talleres y cuentacuentos.

Los títulos editados

Además de las obras relacionadas con Córdoba, también se han editado Atrévete a viajar a la Prehistoria (Museo de Almería); Los duendes del Museo (Museo de Cádiz); El cuadro: un cuento en el Museo de Bellas Artes de Granada (Museo de Bellas Artes de Granada); La espada y el corazón (Museo Casa de los Tiros de Granada) y El auténtico cuento de Doña Elvira (Museo Arqueológico de Granada). También se han publicado La voz de Tarteso (Museo de Huelva); La diosa de la puerta del sol (Museo Íbero); La primera excavación (Museo Arqueológico de Úbeda); La leyenda de la Tía Tragantía (Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir) y Una noche mágica (Museo de Jaén). Cierran la lista La Dama que perdió la cabeza (Museo de Málaga); La leona de Carmo (conjunto Arqueológico de Carmona); El viaje de Ayin (Museo Arqueológico de Sevilla), Cachivaches (Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla) y En la plaza del Museo (Museo de Bellas Artes de Sevilla).