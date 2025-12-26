Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La magia de 'La Reina de las Nieves' en el Gran Teatro de Córdoba

Escena de 'La Reina de las Nieves'.

Escena de 'La Reina de las Nieves'. / Córdoba

Córdoba

Córdoba ha acogido la mágica historia de Gelda y Kai, donde los cuentos de hadas han cobrado vida. La obra de teatro ha puesto en valor la importancia de la amistad en una noche dedicada a los más pequeños.

