Concierto

Diego El Cigala celebra su música junto a Córdoba

El cantante de Lágrimas Negras, junto a su potente banda, ofreció una noche de mestizaje musical y melancolía compartidas

Concierto de El Cigala en el Palacio de Congresos.

Concierto de El Cigala en el Palacio de Congresos. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Palacio de Congresos de Córdoba fue el escenario elegido anoche para celebrar el aniversario de Lágrimas Negras en concierto, una velada de mestizaje musical que recorrió lo mejor de la música latinoamericana y el jazz.

Diego El Cigala, acompañado por su inseparable pianista Jaime Calabuch Jumitus, el contrabajo y la percusión, ofreció un viaje lleno de melancolía y ritmo, fruto de sus experiencias en Cuba, Argentina, México y Colombia, celebrando su música. La velada se convirtió en un homenaje a la multiculturalidad y a una de las voces más destacadas del siglo XXI, dejando al público emocionado y rendido ante la magia de su interpretación.

Los asistentes se dejaron llevar por cada tema, celebrando la unión de género y la maestría de unos músicos experimentados.

