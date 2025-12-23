Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Orquesta de Córdoba da la bienvenida a 2026 entre zarzuela y vals vienés junto a la soprano Auxiliadora Toledano

El tradicional concierto de año nuevo ofrece un viaje musical entre Madrid y Viena acompañado de la gran soprano

Imagen de archivo de la Orquesta de Córdoba

Imagen de archivo de la Orquesta de Córdoba / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Orquesta de Córdoba celebra la llegada de 2026 con su tradicional Concierto de Año Nuevo, que este año propone un viaje musical único desde el Madrid castizo hasta la elegancia de Viena. La soprano cordobesa Auxiliadora Toledano, Premio Princesa de Girona de las Artes y las Letras, será la protagonista de una cita que ya tiene entradas agotadas.

De Bretón y Chueca a la Viena de los Strauss

El programa combina el patrimonio lírico español con los grandes clásicos de la tradición centroeuropea. La velada comenzará con la energía festiva de Tomás Bretón y Federico Chueca, incluyendo el preludio de La verbena de la Paloma y el famoso Vals de la bujía, y continuará con la emotiva romanza María la O de Ernesto Lecuona y la rapsodia España de Emmanuel Chabrier.

En la segunda parte, los grandes valses y polkas de los Strauss toman protagonismo con piezas como Voces de primaveraJockey-Polka y el emblemático El Bello Danubio Azul, que cerrará el concierto como un himno de esperanza para el nuevo año. El programa se completa con la espectacular Bacanal de Saint-Saëns y la seductora aria Mis labios besan con tanto ardor de Franz Léhar.

El concierto se celebrará los días 1 y 2 de enero a las 20:00 h en el Gran Teatro de Córdoba, bajo la dirección de la Orquesta de Córdoba, y promete ser un evento de contrastes y celebración, uniendo la riqueza de la zarzuela española con la elegancia del vals vienés.

La cordobesa Auxiliadora Toledano

Auxiliadora Toledano, cordobesa de proyección internacional, ha brillado en escenarios como la Ópera Garnier de París, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona o la Wiener Kammeroper de Viena, y ha trabajado junto a maestros como Riccardo Muti y Jesús López Cobos. Su participación asegura un toque lírico y emotivo a este inicio de año musical.

La soprano cordobesa Auxiliadora Toledano

La soprano cordobesa Auxiliadora Toledano / Javier del Real

Programa destacado:

  • Tomás Bretón: La verbena de la Paloma - Preludio
  • Federico Chueca: Luces y sombras - Vals de la bujía
  • Federico Chueca: La alegría de la huerta - Preludio
  • Ernesto Lecuona: María la O - Romanza
  • Emmanuel Chabrier: España - Rapsodia
  • Johann Strauss II: ¡O esto o lo otro!Voces de primaveraEl Bello Danubio Azul
  • Josef Strauss: Jockey-Polka
  • Camille Saint-Saëns: Bacanal
  • Franz Léhar: Mis labios besan con tanto ardor

Un evento que promete emocionar a cordobeses y visitantes, combinando tradición, virtuosismo y la magia de la música clásica para dar la bienvenida a 2026.

