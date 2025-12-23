Música clásica
El Concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín llegará en directo a Córdoba el 31 de diciembre
Mk2 Cinesur El Tablero emitirá en vivo, vía satélite, el prestigioso concierto dirigido por Kirill Petrenko y con la participación del tenor Benjamin Bernheim
Uno de los grandes rituales musicales del calendario internacional, el Concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín, podrá disfrutarse este año en Córdoba gracias a su emisión en directo desde la capital alemana. La proyección tendrá lugar el miércoles, 31 de diciembre, a las 17:30 horas, en la sala Mk2 Cinesur El Tablero, vía satélite desde la prestigiosa Philharmonie.
Además de Córdoba, el concierto llegará también a 50 salas de cine de más de 35 localidades españolas, consolidándose como una de las citas culturales más esperadas del fin de año.
Un programa vibrante dirigido por Kirill Petrenko
Bajo la batuta del carismático y exigente Kirill Petrenko, director titular de la Filarmónica de Berlín, la orquesta ofrecerá un programa festivo, vibrante y lleno de contrastes, concebido para emocionar tanto a oyentes expertos como a quienes se acercan por primera vez a este repertorio.
Durante sus 120 minutos de duración, el concierto combinará:
- Romanticismo y lirismo con obras de Chaikovski.
- Elegancia y pasión de la ópera francesa de Gounod.
- Fragmentos llenos de fuerza narrativa de Bizet.
- Melodías conmovedoras de Massenet.
- Piezas llenas de color y dinamismo de Chabrier.
- Y, como cierre, clásicos de Gershwin, aportando un toque de exuberancia y energía americanas.
