El Concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín llegará en directo a Córdoba el 31 de diciembre.

Uno de los grandes rituales musicales del calendario internacional, el Concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín, podrá disfrutarse este año en Córdoba gracias a su emisión en directo desde la capital alemana. La proyección tendrá lugar el miércoles, 31 de diciembre, a las 17:30 horas, en la sala Mk2 Cinesur El Tablero, vía satélite desde la prestigiosa Philharmonie.

Además de Córdoba, el concierto llegará también a 50 salas de cine de más de 35 localidades españolas, consolidándose como una de las citas culturales más esperadas del fin de año.

Un programa vibrante dirigido por Kirill Petrenko

Bajo la batuta del carismático y exigente Kirill Petrenko, director titular de la Filarmónica de Berlín, la orquesta ofrecerá un programa festivo, vibrante y lleno de contrastes, concebido para emocionar tanto a oyentes expertos como a quienes se acercan por primera vez a este repertorio.

Durante sus 120 minutos de duración, el concierto combinará: