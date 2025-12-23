De cuando las burbujas y medio Hollywood nos felicitaban la Navidad: de Paul Newman a Demi Moore, Gwyneth Paltrow y Shakira

No hace tanto que Freixenet contrataba a las estrellas más brillantes de Hollywood para felicitarnos la Navidad. Ahora hay otros espots también entrañables, el de la Lotería o el de Campofrío, por ejemplo, que apelan a las emociones y a los reencuentros en familia, e incluso en los que aparecen actores y humoristas nacionales de primera fila, pero no tienen tanto glamour, no nos engañemos.

Durante décadas, la marca catalana de cava convirtió cada campaña navideña en un acontecimiento mediático. Hoy, esa expectación la avivan los vestidos de Cristina Pedroche o Laura Escanes.

Los anuncios navideños de la tele de Freixenet, esperados como un clásico de las fiestas, reunieron a celebridades internacionales y figuras icónicas que ayudaron a construir una imagen de fascinación, cine y celebración que perduró en la memoria colectiva.

Desde 1977, la marca espumosa había apostado por rostros de renombre mundial para asociar su cava con el brillo y el espectáculo. Pero en 2018 dejó de emitir sus famosos anuncios navideños con estrellas, tras la adquisición de una parte importante de la empresa por capital extranjero (el grupo alemán Henkell), cambiando la estrategia para "rejuvenecer su audiencia", "desestacionalizar el consumo de cava" -con campañas de primavera y otoño- y enfocarse "más en lo digital".

La línea argumental de los anuncios Freixenet nació a comienzos de los años 70, cuando un equipo integrado por Néstor Luján -humanista, escritor y gastrónomo-, Leopoldo Pomés -publicista, fotógrafo, director de cine y restaurador- y los directivos de la empresa, dio vida a las burbujas Freixenet.

📌Este es un repaso de los anuncios navideños más emblemáticos:

🍾Liza Minnelli (1977)

El icono internacional de Cabaret fue la primera gran estrella que protagonizó un anuncio de Freixenet. De hecho, el cortometraje hacía un guiño al famoso musical.

🍾Gene Kelly (1981)

Treinta años después 30 años después de su película más emblemática, Gene Kelly volvió a interpretar el clásico del musical Singing in the Rain (Cantando bajo la lluvia), esta vez para Freixenet, y acompañado de las burbujas.

🍾Raquel Welch (1985)

La actriz estadounidense apodada El cuerpo -antes de que se lo llamaran a Elle Macpherson- fue otro de los rostros célebres del repertorio navideño. Con un mono de encaje y transparencias como los que luego ha lucido Pedroche, cantó y bailón la canción I’m so excited.

🍾Paul Newman (1989)

Los ojos azules más bellos de Hollywood, Paul Newman, hablaba en español desde un set de rodaje: "Este año hemos vivido muchas cosas juntos, ¿verdad?. Hemos luchado contra los indios, hemos asaltado trenes en marcha, hemos dado el gran golpe, pero hay algo que no hemos hecho, y es brindar", decía el galán levantando una copa mientras los violines interpretaban la canción central de Dos hombres y un destino, uno de sus filmes más taquilleros.

🍾Don Johnson y Norma Duval (1991)

El padre de Dakota Johnson le tocaba unas notas al piano a nuestra vedette más internacional, Norma Duval, y esta se convertía directamente en una burbuja dorada. Juntos interpretaban el tema central del anuncio de las Navidades del 91.

🍾Sharon Stone y Antonio Banderas (1992)

Otra pareja emblemática. Ella se había dado a conocer poco antes por su papel en Instinto Básico. Los dos se habían conocido cuando él llegó a Los Ángeles para la película Los reyes del Mambo y el malagueño comenzaba a sonar en Hollywood. De la realización del corto se ocupó Bigas Luna. El escenario, el mítico Queen Mary.

🍾Meg Ryan (1997)

La estrella de la comedia romántica y de películas como Cuando Harry encontró a Sally rompió la tradición de vestirse de dorado y eligió un modelo rojo para felicitar las fiestas a los españoles.

🍾Pierce Brosnan y Nieves Álvarez (2004)

En un anuncio más corto de lo habitual, tan solo 65 segundos, el actor famoso por sus papeles en lasaga Bond y en la serie Remington Steele, aparece preparando una romántica cena. De repente, cuando va a sacar la botella de Carta Nevada de la nevera se le cae y se rompe. Pero Nieves Álvarez acude a su cita llevando otra botella.

🍾Demi Moore y Gabino Diego (2005)

La protagonista de películas como Ghost, Acoso o Una proposición indecente, llegó a Barcelona acompañada de su flamante esposo, entonces, el también actor y modelo Ashton Kutcher. En rueda de prensa explicó que había aceptado participar en este rodaje por la larga historia de Freixenet y por el hecho de que desde que se emitió el primer anuncio, en los años 70, siempre habían participado "artistas tan respetados" como Liza Minnelli

🍾Gwyneth Paltrow y Ángel Corella (2006)

La actriz de Shakespeare in Love fue la última invitada femenina de Hollywood que tuvo la marca de cava en su clásico espot. Con su acento español de Talavera de la Reina, hacía un perfecto tándem con uno de nuestros mejores bailarines en este anuncio.

🍾Shakira (2010)

"Este año brindemos por que salga el sol y que brille más que nunca", decía la superestrella colombiana en el anuncio de ese año, cantando su éxito Sale el sol para despedir la década. Freixenet produjo el videoclip musical, además de donar 500.000 euros para su fundación Pies Descalzos, que entonces gestionaba seis escuelas en Colombia que proporcionan educación y sustento a 6.000 niños.

🍾David Bisbal y María Valverde (2014)

La pareja protagonizó el anuncio del año del centenario de la marca, y el anuncio se rodó en las cavas de Sant Sadurní d'Anoia. Mientras Bisbal interpretaba Closer Tonight, un tema inédito a lo Michael Bublé, María Valverde bailaba con un plantel de burbujas.

🍾'Celebra a tu ritmo' (2018)

Para su último anuncio, la marca no eligió ninguna cara conocida para el brindis de Navidad.