Medina Azahara se despide con un concierto en Córdoba el 17 de octubre del próximo 2026

El Teatro de la Axerquía de Córdoba acogerá en 2026 dos de los conciertos más esperados del calendario musical cordobés. La promotora Eternidad Eventos presenta dos apuestas de primer nivel: la despedida de Medina Azahara, emblema del rock andaluz, y el fin de gira del cantante Antoñito Molina, uno de los artistas más queridos del panorama actual, informa la organización de los eventos en una nota de prensa.

Medina Azahara: un adiós histórico el 17 de octubre de 2026

La banda cordobesa Medina Azahara celebrará en su ciudad un concierto cargado de simbolismo dentro de su gira de despedida, con la que pone fin a más de cuatro décadas de trayectoria musical.

El 17 de octubre de 2026, Axerquía será testigo de un espectáculo que repasará los grandes himnos de un grupo que ha marcado a varias generaciones y que forma parte esencial de la identidad musical de Córdoba. Será una noche histórica, de emoción, memoria y homenaje a uno de los nombres imprescindibles del rock español.

Antoñito Molina: broche final a una etapa inolvidable el 5 de junio de 2026

El 5 de junio de 2026, Antoñito Molina llegará a Córdoba para cerrar su gira Mis Últimos Me Prometo, con la que concluye una de las mejores etapas de su carrera artística.

El cantante gaditano ofrecerá un concierto íntimo y vibrante, en el que las letras cargadas de sentimiento, la cercanía con su público y la energía de sus directos serán protagonistas. El artista repasará los temas que lo han convertido en un fenómeno emocional y musical con miles de seguidores.

Córdoba, escenario de grandes producciones musicales

Con estas dos citas, Eternidad Eventos reafirma su compromiso con una programación cultural de calidad y con el impulso de Córdoba como uno de los escenarios clave del circuito musical nacional. Apostar por figuras con tanto arraigo y proyección contribuye a fortalecer la oferta cultural de la ciudad y a consolidarla como referente del talento y los grandes espectáculos.