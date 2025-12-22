Diego 'El Cigala' llega a Córdoba el próximo viernes con 'Lágrimas negras'

Este viernes, 26 de diciembre, Córdoba acoge a Diego El Cigala con su espectáculo Lágrimas negras, que se presentará a las 21.00 horas en el Palacio de Congresos de Córdoba. La cita celebra el vigésimo aniversario del disco que se convirtió en un hito de la música latina y flamenca.

En otoño de 2002, Diego El Cigala, tras colaborar en varios proyectos con el pianista Bebo Valdés y el director de cine Fernando Trueba, grabó Lágrimas negras, un disco que consagró su compromiso con la música latina, especialmente con el bolero. Un camino que había iniciado años antes con proyectos como Piratas del flamenco junto al trompetista Jerry González.

Han pasado 20 años desde aquella grabación, y la conexión de El Cigala con la música latina sigue siendo más fuerte que nunca. La gira 20 años de lágrimas recorre todos los temas que se han convertido en imprescindibles, como Corazón loco, Dos gardenias o Historia de un amor.

Una noche de mestizaje y multiculturalidad

El concierto promete ser un viaje de melancolía y multiculturalidad, con una formación encabezada por su pianista de los últimos 15 años, Jaime Calabuch Jumitus, acompañado de contrabajo y percusión. Diego El Cigala llevará al público por las influencias musicales que ha ido adquiriendo en sus viajes por Cuba, Argentina, México y Colombia, mostrando una de las voces más destacadas del siglo XXI.