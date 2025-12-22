El coro Gospel Córdoba de Nacho Lozano actuará en la Ribera durante la tarde de Navidad

El coro Gospel Córdoba de Nacho Lozano actuará con su espectáculo Gospel & Soul en la tarde del 25 de diciembre, a las 19.30 horas, en la Ribera, junto a la Calahorra, en un concierto organizado por la delegación de Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, una cita que une música y patrimonio con la emoción y la magia de la Navidad.

Bajo la dirección del propio Nacho Lozano y con la adaptación musical del productor Nico Barrena, más de 60 voces forman parte de este show, que incluye en su repertorio grandes clásicos del gospel, como Melodies from heaven, He reigns, Oh happy day, The goodness of god, I will follow him, Amazing grace y algunas baladas clásicas transformadas en gospel como Stand by me o Perfect de Ed Sheeran, entre otras.

En la segunda parte del concierto, el protagonista es el soul, con homenajes a artistas de todos los tiempos como Aretha Franklin, ABBA, Queen, Tina Turner, Coldplay, Michael Jackson o Beyoncé, además de números musicales muy reconocidos como The greatest showman o el Ciclo sin fin.

El coro Gospel Córdoba cuenta con diez años de historia y tiene experiencia en televisión tras concursar en el programa Got Talent, aunque también ha participado con artistas como Coti y Gonzalo Hermida en Dúos Increíbles. Además han colaborado cantando junto a Manuel Carrasco en su última gira en Córdoba.

La teniente de alcalde y delegada de Casco Histórico, Lourdes Morales, ha señalado que “este espectáculo es un ejemplo de como la música puede potenciar nuestro patrimonio y contribuir a dinamizarlo. Acercamos propuestas culturales tan atractivas como esta a los cordobeses, en una fecha tan señalada como el día de Navidad, en un escenario único de nuestra ciudad”.