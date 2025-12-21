El gaditano Juan Gutiérrez gana el primer certamen de CordoBlack con el hilo 'Optimización de Recursos'.

La tercera edición de CordoBlack, Festival de Novela Negra del Sur, ha concluido este domingo con el fallo del Primer Certamen Hilos Black, cuyo ganador ha sido el gaditano Juan Gutiérrez (@guangle84) por su hilo ‘Optimización de Recursos’, una historia de corte social y tono negro en la que la Inteligencia Artificial y el algoritmo de las redes sociales juegan un papel central.

El certamen, abierto a cualquier autor en lengua española, recibió un total de 8 hilos, publicados en la red social X. El jurado —formado por @Pedro_Torrijos, Salvador Gutiérrez Solís (@gutisolis), Jorge Corrales (@Yosoycorra), Israel Díaz Reinado (@israeldiaz_r) y Jesús Báez Alcaide (@HistorietaLa)— decidió el fallo por unanimidad tras la lectura de todas las historias presentadas. Todos los hilos están disponibles en la cuenta oficial del festival: @CordoBlackFest, explica la organización en una nota de prensa.

Más de 600 asistentes confirman el crecimiento del festival

CordoBlack 2025 ha reunido a más de 600 asistentes/participantes en las 18 actividades celebradas en distintos espacios de la ciudad, especialmente en las bibliotecas públicas Grupo Cántico y Antonio Gala.

El festival ha contado con la participación de 26 autores que han mostrado la diversidad creativa del género negro actual, consolidando a CordoBlack como una de las referencias nacionales del género.

La programación arrancó el 18 de diciembre con la inauguración a cargo del escritor César Pérez Gellida, y ha servido además para anunciar que el equipo organizativo ya trabaja en la edición de 2026, que explorará nuevos lenguajes y soportes asociados al género negro.

El ganador: Juan Jesús Gutiérrez

Nacido en Cádiz en 1984, Juan Jesús Gutiérrez es ingeniero informático y creador de historias insólitas que han logrado enganchar a millones de lectores en internet. En 2025 publicó su primera novela, Arrebol (La Esfera de los Libros).

Un festival con impulso institucional y cultural

CordoBlack 2025 ha sido organizado por Verbo Servicios Culturales y dirigido literariamente por Salvador Gutiérrez Solís, con el apoyo del Ministerio de Cultura —Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura—, la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía, la Librería Luque y Banana Coffee.

La organización confía en que estas alianzas se mantengan y crezcan para consolidar a CordoBlack como el gran festival de novela negra del Sur.