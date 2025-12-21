Los cineastas cordobeses Guillermo Rojas y María D. Valderrama ganan el Asecan por 'Un hombre libre'

Los cineastas cordobeses Guillermo Rojas y María D. Valderrama fueron galardonados en la última edición de los Premios Asecan por Un hombre libre de Summer Films. La Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía -Asecan- hizo entrega este sábado de los 38º Premios Asecan del Cine Andaluz en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla en un acto que tuvo como protagonista a la cineasta sevillana Pilar Távora, quien recogió el Premio Asecan de Honor de manos de la presidenta de Asecan, Lourdes Palacios, y del vicepresidente Miguel Ángel Parra, una distinción que reconoce su dilatada trayectoria como una de las creadoras más singulares, coherentes y comprometidas del audiovisual andaluz.

El documental Un Hombre Libre, producido por Summer Films, del cordobés Guillermo Rojas, con guion de Laura Hojman y la cordobesa María D. Valderrama, ha sido uno de los títulos con mayor número de premios, al hacerse con el Asecan No Ficción, el Asecan Guion de Cine para Laura Hojman y María D. Valderrama, y el Asecan Música Original para Elena Córdoba (Novia Pagana).

Laura Hojman (María D. Valderrama no pudo asistir a la gala) recoge el Asecan a mejor guion por 'Un hombre libre'. / Asecan

Este año el Premio Asecan Película ha recaído en Golpes de Rafael Cobos para Vaca Films y Grupo Tranquilo PC, quien también recogió el Asecan Dirección Novel .

El Premio Asecan Dirección de Cine se ha entregado con carácter ex aqueo a Alberto Rodríguez por ‘Los Tigres’ y Fernando Franco por ‘Subsuelo’.

Por su parte, la serie Anatomía de un instante creada por Alberto Rodríguez para DLO Producciones, en emisión en Movistar, ha conseguido 4 premios: el Asecan Sevilla Film Office Serie de televisión, así como el Asecan Dirección de Serie para Alberto Rodríguez y Paco Baños, el Asecan Guion de Serie para Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez; y el Asecan AISGE Interpretación Masculina para Álvaro Morte.

En esta última categoría, Premio AISGE Interpretación Femenina se ha entregado con carácter ex-aequo a las actrices sevillanas Ingrid García Jonsson por su papel protagonista en ‘Superestar’, serie de Nacho Vigalondo para Netflix, y Paula Díaz por su trabajo en ‘El cielo de los animales’ de Santi Amodeo.

Mientras, el Premio Asecan Canción Original lo ha recogido Rocío Márquez, Birane Wane y Canito por ‘Yilma’ el tema principal de ‘Senegal, un sueño de ida y vuelta’ de Marcos Gualda.

Este año, una vez desdoblada la categoría, el Asecan Cortometraje ha sido para ‘Las pardas’, de Simone Sojo para Colectivo TeKiero; y el Asecan Cortometraje No Ficción ha sido para ‘Las malas’, de Elisa Moreno para Andalucía Multimedia.

Reconociendo el talento en cualquier formato de creación audiovisual en Andalucía, el Premio Asecan Otros Formatos ha recaído en el podcast de Arturo Hacha para NeoFM ‘Anochece que no es poco’.

Ya en las categorías más tradicionales de los Asecan, el Premio Juan Antonio Bermúdez Labor Informativa se lo lleva el actor y comunicador Bruto Pomeroy; el Premio Juan Antonio Bermúdez Labor de Difusión del Cine en Andalucía ha sido para la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña ESCAC; y el Asecan Libro de Cine, este año se concede a ‘Sexo e historia de la comunicación’, coordinado por María del Mar Ramírez-Alvarado en Editorial Tirant Humanidades.

En esta edición de los Premios Asecan se han recibido en total 331 inscripciones, de las cuales 176 han sido para las categorías individuales y 127 para obras colectivas, destacando entre estas últimas 17 largos de ficción, 27 largos documentales y 61 cortometrajes.

La ceremonia de entrega de los 38 Premios ASECAN del Audiovisual Andaluz ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Sevilla, la colaboración de la Fundación SGAE, la Fundación AISGE (Artistas, Intérpretes Sociedad de Gestión) y Cibeles Triana; y el apoyo de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), Black Vega y Agape Catering.

LISTA COMPLETA DE PREMIOS

38 PREMIOS ASECAN DEL CINE ANDALUZ

PREMIO ASECAN PELÍCULA

Golpes, de Rafael Cobos para Vaca Films y Grupo Tranquilo PC

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN DE CINE (ex-aequo)

Alberto Rodríguez por Los tigres

Fernando Franco por Subsuelo

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN DE SERIE

Alberto Rodríguez y Paco Baños por Anatomía de un instante

PREMIO ASECAN DIRECCIÓN NOVEL

Rafael Cobos por Golpes

PREMIO ASECAN GUION DE CINE

Laura Hojman y María D. Valderrama por Un hombre libre

PREMIO ASECAN GUION DE SERIE

Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez por Anatomía de un instante

PREMIO AISGE INTERPRETACIÓN MASCULINA

Álvaro Morte por Anatomía de un instante

PREMIO AISGE INTERPRETACIÓN FEMENINA (ex-aequo)

Ingrid García Jonnson por Superestar

Paula Díaz por El cielo de los animales

PREMIO ASECAN MÚSICA ORIGINAL

Novia Pagana (Elena de Córdoba) por Un hombre libre

PREMIO ASECAN CANCIÓN ORIGINAL

Rocío Márquez, Birane Wane y Canito por ‘Yilma’ de la película ‘Senegal, un sueño de ida y vuelta’

PREMIO ASECAN NO FICCIÓN

Un hombre libre, para Summer Films de Guillermo Rojas y Laura Hojman.

PREMIO ASECAN SEVILLA FILM OFFICE SERIE DE TELEVISIÓN

Anatomía de un instante, de Alberto Rodríguez para DLO Producciones

PREMIO ASECAN CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Las pardas, de Simone Sojo para Colectivo TeKiero

PREMIO ASECAN CORTOMETRAJE DE NO FICCIÓN

Las malas, de Elisa Moreno para Andalucía Multimedia

PREMIO ASECAN OTROS FORMATOS

Anochece que no es poco, podcast del programa radiofónico sobre cine dirigido por Arturo Hacha para NeoFM

PREMIO ASECAN LIBRO DE CINE Y/O AUDIOVISUAL

Sexo e historia de la comunicación, coordinado por María del Mar Ramírez-Alvarado en Editorial Tirant Humanidades.

PREMIO JUAN ANTONIO BERMÚDEZ A LA LABOR INFORMATIVA

Bruto Pomeroy

PREMIO JUAN ANTONIO BERMÚDEZ A LA LABOR DE DIFUSIÓN

Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC).

PREMIO ASECAN DE HONOR

Pilar Távora.