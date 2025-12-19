Nace Espacio Capitel, un nuevo patio expositivo al aire libre para el arte contemporáneo en el casco histórico de Córdoba

La delegación territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba ha presentado este viernes Espacio Capitel, un nuevo ente creativo y expositivo ubicado en el patio de la sede de Capitulares, en pleno casco histórico, concebido para acercar el arte contemporáneo al aire libre a la ciudadanía. La iniciativa se estrena con una primera edición protagonizada por cuatro artistas cordobeses (Borja Cámara, Lucía del Pino, Sake INK y Marta Araújo) y se completa con una muestra inaugural de diez fotografías.

El proyecto nace con vocación de continuidad y renovación periódica: artistas y colectivos interesados en participar en futuras ediciones podrán ponerse en contacto con la delegación territorial para conocer plazos y requisitos. El delegado de Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, ha señalado que el objetivo es “generar un espacio creativo al aire libre” y ampliar los lugares de creación más allá de los museos, de modo que “las diferentes disciplinas puedan convivir” en un enclave patrimonial del centro. Lucena ha subrayado que se trata de un “espacio vivo” para despertar emociones y sumar nuevas propuestas culturales.

La iniciativa está dirigida y coordinada por el artista Sota Pérez, que asume el comisariado de esta primera edición. Sota ha destacado la colaboración entre la delegación y el sector creativo local y ha valorado la existencia de un espacio céntrico en el que visibilizar el talento artístico de la provincia, con acceso libre para el público.

Entre los participantes se encuentra Javier Castilla, conocido también como Sake INK, artista urbano especializado en muralismo de gran formato y en talleres con alumnado y jóvenes. En su intervención, desarrolla una pieza inspirada en un paño de cocina tradicional, como guiño directo a la temática de la vida en los pueblos, con la intención de crear una imagen simbólica, directa y fácilmente reconocible. Castilla ha afirmado que “en Córdoba hacen falta más espacios” para el arte urbano y ha resaltado el contraste entre la pintura mural contemporánea y la arquitectura clásica del patio, que considera especialmente atractivo.

Además de los murales, el patio incorpora una serie expositiva de diez fotografías para ofrecer a artistas de la fotografía de la provincia un espacio donde mostrar su trabajo en el centro de la ciudad. La propuesta se inicia con imágenes dedicadas a la vida en los pueblos del norte de Córdoba e irá itinerando y renovando de forma periódica.

Espacio Capitel toma su nombre del propio entorno arquitectónico que lo acoge y aspira a conectar el arte contemporáneo con la historia del edificio, con intervenciones temporales que se actualizarán con nuevos talentos para mantener el patio como un “mural vivo” en constante evolución.