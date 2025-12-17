Medina Azahara conmemora el día de la lectura y de la lengua árabe con poesía

La antigua ciudad califal de Medina Azahara se suma a la celebración del Día de la Lectura en Andalucía y del Día Mundial de la Lengua Árabe con una propuesta cultural que une literatura, música y patrimonio, según ha informado el delegado territorial de Cultura y Deporte, Eduardo Lucena.

Bajo el título Versos para Medina: lectura de poetas andalusíes, el conjunto arqueológico ofrece un recital de poesía el sábado 20 de diciembre, a las 12.00 horas, en el Auditorio del Museo de Sitio. La iniciativa propone un acercamiento a la poesía escrita originalmente en lengua árabe durante la época andalusí mediante un grupo de voces femeninas, con acompañamiento musical de guitarra, que dará lectura a fragmentos seleccionados de obras de autores andalusíes, evocando la sensibilidad literaria y el legado cultural vinculado a Medina Azahara.

Como ha explicado el delegado, la actividad, de acceso libre hasta completar aforo, “refuerza el compromiso del conjunto arqueológico con la difusión del patrimonio histórico y cultural, así como con la promoción de la lectura y el diálogo entre lenguas y tradiciones que forman parte de la historia de Andalucía”.

El Día de la Lectura en Andalucía se celebra en conmemoración del nacimiento del poeta Rafael Alberti y de la reunión del Ateneo de Sevilla en 1927, de la que surgió la Generación del 27. Esta efeméride se acompaña cada año de actividades culturales destinadas a fomentar la lectura y a poner en valor la literatura como elemento esencial de la cultura andaluza. Por su parte, el Día Mundial de la Lengua Árabe tiene lugar el 18 de diciembre, fecha en la que en 1973 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el árabe como sexto idioma oficial. Desde entonces, esta jornada se dedica a difundir la riqueza de la lengua árabe y su trascendental influencia cultural, literaria y científica a través de diversas iniciativas en todo el mundo.