El escritor César Pérez Gellida, premio Nadal, inaugura en Córdoba la tercera edición de CordoBlack

Córdoba se tiñe de “negro” este jueves, 18 de diciembre, gracias a la amplia programación desplegada por CordoBlack en diferentes puntos de la ciudad. El festival, uno de los más reconocidos y ambiciosos de su género, arranca a las 19.00 horas en la Biblioteca Estatal Grupo Cántico con la participación de uno de los grandes nombres de la novela negra en nuestro país: César Pérez Gellida, en una conversación con el también escritor Salvador Gutiérrez Solís.

La ciudad de Córdoba tiene un gran protagonismo en la última novela de Gellida, Nada bueno germina (Destino, 2025), continuación de su anterior obra, Bajo tierra seca, con la que obtuvo el prestigioso Premio Nadal en 2024.

César Pérez Gellida (Valladolid, 1974) cuenta con una amplia y reconocida trayectoria. Ha publicado 15 novelas, entre ellas las que componen las trilogías Versos, canciones y trocitos de carne (Memento mori, Dies irae y Consummatum est) y Refranes, canciones y rastros de sangre (Sarna con gusto, Cuchillo de Palo y A grandes males); y otras como Todo lo mejor y Todo lo peor. Entre las más recientes, Nos crecen los enanos, Astillas en la piel y La suerte del enano. En 2023, Amazon Prime estrenó la adaptación para serie de televisión de tres temporadas de su novela Memento mori. Es uno de los mayores referentes de la novela negra, con más de 500.000 lectores y dirige, junto a Dolores Redondo, el festival literario Blacklladolid.

Este jueves también da comienzo el Primer Certamen Mundial de Hilos en X, abierto a todos los autores en lengua española, y que cuenta como miembros del jurado con algunos de los escritores “negros” y “tuiteros” más conocidos, como son el caso de @Pedro_Torrijos, @gutisolis (Salvador Gutiérrez Solís), @Yosoycorra (Jorge Corrales), @israeldiaz_r (Israel Díaz Reinado) o @HistorietaLa (Jesús Báez Alcaide), que habrán de decidir, junto a los likes obtenidos por cada hilo, la historia “negra” ganadora de este innovador y pionero certamen.

Las actividades de cercanía, todas ellas gratuitas, aún cuentan con plazas disponibles. Este Certamen Mundial de Hilos en X no es la única novedad que presenta CordoBlack, en su edición de 2025. Con el objetivo de fomentar la lectura entre personas de todas las edades, se suman las actividades Black IES y Black Kids que llevarán a los autores a los centros educativos al mismo tiempo que se programan espectáculos infantiles, con un toque de suspense, creados y protagonizados por la poeta y actriz Alejandra Vanessa.

Así, César Pérez Gellida estará en el IES El Tablero el jueves 18 a las 11.45 horas y la narradora Nagore Suárez hará lo propio en el IES Fuensanta el viernes 19 a las 11.45 horas. Otras novedades son las propuestas denominadas Café Negro y A Bocajarro, en las que 15 lectores, siguiendo el espíritu de las anteriores ediciones de CordoBlack, de cercanía, compartirán una taza de café y una galleta "sangrienta" o un aperitivo “negrísimo” con conocidos autores, como son Paco Gómez Escribano, Toni Sánchez Bernal o María José Moreno.

Las citadas propuestas, así como las masterclass denominadas Francotiradores, protagonizadas por Juan Ramón Biedma y Salvador Gutiérrez Solís, aún cuentan con plazas libres, que se pueden solicitar, de manera gratuita, en la web del festival www.cordoblack.es también son la mejor radiografía de la tendencias y novedades más destacadas de la novela negra española.

En la edición de 2025, hasta seis autores presentan sus nuevas publicaciones.