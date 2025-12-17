El Grupo Capachos ha sido distinguido como Mejor Grupo Musical de 2025 en la Gala de la Navidad de COPE Marbella, celebrada el pasado 15 de diciembre en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez. El reconocimiento se enmarca en los premios ‘Oro, incienso y mirra’, que la emisora concede anualmente a figuras destacadas del ámbito cultural, artístico y mediático.

La gala contó con el pregón del humorista y dramaturgo Moncho Borrajo y la presentación de Mariluz Aguilar, José Manuel Parada y José Antonio Gómez, director de COPE Marbella y principal impulsor del evento. Durante la velada se entregaron también otros galardones, como la ‘Estrella de Navidad’, concedida a Ángela Carrasco, Millán Salcedo, Inger Nilsson y Nacho Cano, así como el premio ‘Marbella 5 Estrellas’, otorgado al periodista José Luis Yagüe y a Philippe Valère.

La actuación de Grupo Capachos fue uno de los momentos más emocionantes del encuentro, con el público del palacio en pie para despedir a la formación cordobesa. Creado en 2010, el grupo está compuesto por una treintena de músicos y cantantes, bajo la dirección de José María Luque Jurado.

“Un momento inolvidable para todos los componentes del grupo”

En palabras de su presidente, José A. Alcaide, el reconocimiento supone “un orgullo enorme” y confirma “que vamos por el camino correcto”. Alcaide destacó la emoción de compartir escenario con artistas icónicos: “Hace 15 años nadie imaginaba que estaríamos junto a figuras como Ángela Carrasco o Millán Salcedo. El público nos transmitió que nuestra música les había enamorado, y eso nos impulsa a seguir trabajando otros 15 años más”.

El cordobés Grupo Capachos, premiado como Mejor Grupo Musical de 2025. / CÓRDOBA

Próxima cita: Sevilla, 25 de enero

Tras los recientes conciertos ofrecidos en Hellín y Puertollano, Grupo Capachos presentará su espectáculo “Entre mis recuerdos” el domingo 25 de enero de 2026, a las 19:00 horas, en la Sala CITE del Cartuja Center CITE de Sevilla.

El montaje, de una hora y media de duración y apto para todos los públicos, es una propuesta músico-teatral que enlaza canciones a través de un hilo argumental vinculado con el Alzheimer y la relación entre la música y la memoria.

Las entradas están ya disponibles en: cartujacenter.janto.es. Más información en este enlace web.