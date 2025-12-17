Lengua
Arancel, palabra del año para la FundéuRAE
Las otras once finalistas han sido apagón, macroincendio, preparacionista, boicot, dron, generación Z, macrorredada, rearme, papa, tierras raras y trumpismo
EFE
La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), ha otorgado en 2025 el título de palabra del año a arancel.
La elección se ha anunciado durante el acto de conmemoración del vigésimo aniversario de FundéuRAE, institución dedicada a impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, un encuentro que ha presidido la reina Letizia.
El sustantivo arancel, usado para referirse a las tarifas impuestas a las importaciones, ha estado en el centro de muchas conversaciones a lo largo del año debido a las negociaciones e imposiciones comerciales con otros países promovidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Las otras once finalistas fueron apagón, macroincendio, preparacionista, boicot, dron, generación Z, macrorredada, rearme, papa, tierras raras y trumpismo.
