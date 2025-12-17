Alcaracejos acoge su 8ª Feria de Artes Plásticas Miguel López Navarrete: fechas y todos los detalles de la cita

El Centro Cultural Ermita de San Andrés, en Alcaracejos, acoge los días 18, 19, 20 y 21 de diciembre la octava edición de la Feria de Artes Plásticas Miguel López Navarrete, actividad que cuenta con el respaldo de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, dependiente de la Diputación, y que este año contará con la participación de 13 artistas.

El delegado de Cultura y presidente de la Fundación Botí, Gabriel Duque, ha explicado durante la presentación del cartel: “Apoyamos este tipo de actividades porque propician el desarrollo de las artes plásticas en todas sus manifestaciones y vertientes en nuestros municipios”. “Por un lado, se da cabida a personas que tienen inquietudes artísticas y, por otro, promovemos el desarrollo del arte en el entorno rural, propiciando un ambiente que sea enriquecedor para Alcaracejos en particular y para toda la comarca de Los Pedroches en general”, ha continuado diciendo.

Por último, Duque ha remarcado que “esta feria permite acercar la cultura contemporánea al mundo rural y permite el contacto entre artistas, fundamental para generar sinergias y crear diálogos en torno al arte. Este año se darán cita 13 artistas procedentes de Alcaracejos, Córdoba, Villanueva de Córdoba, Lucena, Úbeda, Madrid, Granada, Pozoblanco e Hinojosa”. “Hablamos de unas 49 obras en total realizadas con técnicas muy diferentes, desde el óleo, acrílico, técnica mixta, acuarela, aguada, fotografía, etc. Además, este año participan 9 niños y niñas de la localidad con 16 dibujos”, ha manifestado.

Los artistas plásticos de la provincia y de otras zonas que participen podrán vender sus obras de arte que estarán expuestas en la Ermita de San Andrés, espacio que ofrece el municipio y que cuenta para ello con una amplia nave, capillas y un espacio al aire libre. La obra expuesta versará sobre cualquier temática, aunque se ha prestado especial atención a creaciones que plasman conceptos ligados a Los Pedroches, como el Camino Mozárabe de Santiago, la Reserva Starlight, sus paisajes, arquitectura, rincones, etcétera.