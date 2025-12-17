José Sacristán, Manu Sánchez y David Palomar, en la nueva programación de los teatros municipales de Córdoba

Los teatros municipales de Córdoba encaran el primer semestre de 2026 con una programación ambiciosa y diversa que reúne más de medio centenar de espectáculos entre enero y junio. Teatro, música, danza, lírica, grandes musicales y propuestas familiares conforman una oferta pensada para todos los públicos y repartida entre el Gran Teatro, el Teatro Góngora, la Sala Polifemo y el Teatro de la Axerquía.

La temporada arrancará con el tradicional concierto de Año Nuevo de la Orquesta de Córdoba los días 1 y 2 de enero en el Gran Teatro. La programación navideña se completa con dos títulos del ballet clásico que ya han agotado localidades, El cascanueces y La bella durmiente, y con el Gran Circo Acrobático de China, que se representará del 8 al 10 de enero.

Presentación de la programación enero-junio 2026 de los teatros de Córdoba por Isabel Albás. / Rafa Alcaide

Tras las fechas navideñas, el teatro cobrará protagonismo con propuestas como El hijo de la cómica, obra protagonizada por José Sacristán, o El rey de la farándula, que llegarán al Teatro Góngora el 17 y 23 de enero, respectivamente. La vanguardia también tendrá su espacio con ¿Still? (Tientos de la ruina futura), el 15 de enero en el Teatro Góngora.

Flamenco y Carnaval

El flamenco ocupará un lugar destacado en enero con Rosario La Tremendita, que presentará Tránsito, huyendo del ruido el 16 de enero, y con Laura Gallego, cuya actuación en el Gran Teatro ha colgado ya el cartel de entradas agotadas.

Quema del Dios Momo en la Corredera. / A. J. González

En febrero, el IMAE se sumará a la celebración del Carnaval de Córdoba con el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas y distintas actividades paralelas. Además, el Día de Andalucía se conmemorará con el ciclo Andaluces de ahora, que reunirá en el Teatro Góngora a artistas como Jesús Bienvenido, David Palomar o el grupo cordobés Mezquita.

Ópera y teatro en marzo

Uno de los grandes hitos del semestre llegará en marzo con la ópera Macbeth, de Giuseppe Verdi, basada en la obra de William Shakespeare. El Gran Teatro acogerá dos funciones los días 13 y 15 de marzo, en una producción que el IMAE dedica a la memoria del director de escena José Luis Castro.

Imagen del Coro de Ópera de Córdoba. / CÓRDOBA

Ese mismo mes se desarrollará el ciclo Mujer en el Teatro Góngora, con propuestas escénicas y musicales que coinciden con el Día Internacional de la Mujer. Marzo incluirá también montajes como La Barraca, El Día del Watusi y la celebración del Día Mundial del Teatro.

El Gran Teatro acogerá los premios MIN

La programación del primer semestre incluirá también una gran cita musical de ámbito nacional. El Gran Teatro será escenario el 25 de marzo de la gala de los XVIII Premios MIN, los Premios de la Música Independiente, que llegan a Córdoba como una de las principales referencias del sector a nivel estatal.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento, Isabel Albás, ha destacado que la celebración de esta gala vuelve a demostrar que Córdoba "es perfectamente capaz de albergar cualquier gran actividad cultural", consolidando al Gran Teatro como espacio para grandes eventos y reforzando su papel dentro del circuito cultural nacional.

Abril, el mes de la danza

Abril estará marcado por la danza, que se convertirá en la gran protagonista de la programación. Entre las propuestas figuran Normcore, de Lucía Vázquez, el 9 de abril en la Sala Polifemo; el estreno absoluto de Yo soy Yerma, de la compañía Andanzas TNT, el 24 de abril en el Teatro Góngora; y Averno, de la compañía Marcat Dance, el 29 de abril en el Gran Teatro, con coreografía y dirección de Mario Bermúdez.

Danza contemporánea en la plaza de la Fuenseca. / A.J. González

Durante este mes también se podrán ver espectáculos teatrales y de humor como Esencia, El barbero de Picasso y el monólogo Entregamos, de Manu Sánchez.

Mayo de grandes títulos

Mayo llegará con uno de los platos fuertes de la temporada: el musical El fantasma de la ópera, que se representará por primera vez en Córdoba del 15 al 24 de mayo en el Gran Teatro. La delegada de Cultura ha subrayado el éxito que este tipo de producciones tienen en la ciudad, con capacidad para atraer público de dentro y fuera de la provincia.

El mes incluirá también Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie; Las bingueras de Eurípides y la zarzuela La verbena de la paloma. Además, el Teatro de la Axerquía abrirá su temporada con el concierto de Mägo de Oz el 15 de mayo.

Cierre de temporada y Axerquía en junio

La temporada teatral se cerrará en junio con La verdad, de Florian Zeller, protagonizada por Joaquín Reyes. La música seguirá latiendo en la Axerquía con Antoñito Molina el 5 de junio y Sergio Dalma el 13 de junio, antes de dar paso a la 45ª edición del Festival de la Guitarra.

Concierto de Danielle Nicole Band en el Festival de la Guitarra de Córdoba. / Víctor Castro

Durante este último mes, los teatros municipales se abrirán también a entidades y centros de enseñanzas artísticas de la ciudad para mostrar al público el trabajo desarrollado a lo largo del curso.

Entradas a la venta

Las entradas para los espectáculos de programación propia estarán disponibles a partir del jueves 18 de diciembre a las 10.00 horas en las taquillas de los Teatros de Córdoba, en teatrocordoba.es y a través de la aplicación oficial del IMAE.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento, Isabel Albás, ha destacado durante la presentación el trabajo del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) y su apuesta "firme" por una cultura variada y accesible, capaz de atraer tanto al público cordobés como a espectadores de otras localidades.