El Teatro Circo acogerá la obra 'La noche de mis tiempos', un emotivo tributo a la Semana Santa de Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil ha presentado el cartel anunciador de la obra teatral La noche de mis tiempos, un montaje de gran carga emocional que podrá verse en el Teatro Circo los próximos 30 y 31 de enero de 2026, a partir de las 20.30 horas. El acto tuvo lugar en la sala barroca del Consistorio y contó con la participación de la concejala de Educación, Cultura y Turismo, María Delgado; el presidente de la asociación cultural Amigos de la Música, Rafael Sánchez, y el presidente de la Corporación Bíblica El Degüello, Andrés Pérez.

La obra, escrita por José Manuel Reina junto a Víctor Reina, nace de la colaboración entre la Corporación Bíblica El Degüello y Amigos de la Música, y se suma a la línea de producciones culturales recientes que han cosechado una notable respuesta del público en la localidad. La dirección escénica corre a cargo de José Antonio Ortiz, un nombre ampliamente reconocido en el ámbito teatral de Puente Genil, responsable de dar coherencia y emotividad al conjunto del montaje.

Durante la presentación, María Delgado animó a la ciudadanía a respaldar la iniciativa llenando el Teatro Circo en las dos funciones previstas, destacando el valor cultural y sentimental de la propuesta. El precio de las entradas será de 10 euros en venta anticipada, y ya pueden adquirirse a través del teléfono de la asociación Amigos de la Música.

Andrés Pérez explicó que La noche de mis tiempos surge del deseo expreso de Fructuoso Sánchez, fallecido aproximadamente un año antes de que el proyecto viera la luz, y al que se dedica de manera muy especial esta obra como homenaje póstumo. El montaje es también un tributo a dos figuras clave de la cultura y la Semana Santa pontana: Julio Cámara, fallecido en 2015, y José Manuel Reina, autor del histórico pregón de 1980 y referente indiscutible en este ámbito.

Por su parte, Rafael Sánchez detalló que el espectáculo se aleja del texto teatral convencional para plantearse como una ensoñación o recreación artística en forma de flashback. Dos personajes centrales, Julio Cámara y José Manuel Reina, dialogan de manera retrospectiva sobre aquel pregón de 1980, el primero concebido y representado como una auténtica obra teatral, con un enfoque coral e innovador que marcó un antes y un después. A lo largo de la representación se recrean escenas reales de aquel pregón utilizando textos originales, combinados con diálogos creados específicamente para esta producción.

En escena participarán ocho actores, respaldados por un amplio equipo técnico y artístico. Entre las colaboraciones destacadas figuran Jesús Gálvez, responsable de la escenografía, y Manolo Pérez, de Impresión Sonora, encargado de la sonorización, lo que garantiza un alto nivel técnico. Desde la organización se confía en que el Teatro Circo registre un lleno absoluto en ambas funciones, como ya ha ocurrido con anteriores producciones de similares características.

La noche de mis tiempos se presenta, en definitiva, como un acto de amor, amistad y memoria colectiva, profundamente ligado a la historia y al sentimiento de la Semana Santa de Puente Genil, y como una invitación abierta a todos los vecinos a compartir un encuentro cultural cargado de emoción y significado.