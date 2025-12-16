La investigadora de la UCO Ana Isabel Brazo Millán recibe el 26 Premio Nacional de Ensayo Carmen de Burgos

La profesora de la Universidad de Córdoba, Ana Isabel Brazo Millán, ha sido galardonada con el primer premio nacional Carmen de Burgos por su ensayo “Mujer y Poder: un caso de protofeminismo literario en la 'Clélie', de Madeleine de Scudéry”. La obra analiza, desde las teorías postestructuralistas y feministas y con perspectiva de género, el concepto de poder y su relación con las mujeres desde el siglo 17 hasta la actualidad, aplicado al estudio de los personajes femeninos de la extensa novela Clélie, histoire romaine, de Madeleine de Scudéry.

El premio, concedido por la Diputación de Almería, incluye una dotación económica de 3.000 euros y tiene como objetivo no solo reconocer obras literarias, sino impulsar el debate y la reflexión sobre igualdad de género y la situación de las mujeres en la sociedad contemporánea.

Profesora en la UCO desde 2009

Natural de La Palma del Condado (Huelva), Ana Isabel Brazo es Profesora Sustituta Interina en el Área de Filología Francesa del Departamento de Ciencias del Lenguaje de la UCO desde 2009. En 2010 obtuvo el Máster Universitario en Textos, Documentos e Intervención Cultural en esta misma institución.

Se doctoró en Estudios Filológicos Franceses por la Universidad de Sevilla con una tesis titulada “La representación del poder en los personajes femeninos de 'Clélie, histoire romaine' de Madeleine de Scudéry”, defendida en junio y calificada como Sobresaliente Cum Laude. Sus líneas de investigación se articulan en dos ámbitos complementarios:

para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la cultura francesas, y la literatura francesa femenina del siglo 17, estudiada desde una perspectiva de género.

El jurado del premio, cuya entrega tuvo lugar en la sede de la UNED en Almería, estuvo presidido por el vicepresidente del Área de Bienestar Social de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, junto a la diputada de Igualdad, Lorena Nieto. Además, se concedió la mención especial “Emma Tirado” a Begoña Sáez, investigadora de la UNED de Valencia.