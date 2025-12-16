El Gran Teatro de Córdoba acogerá la gala de los Premios de la Música Independiente

El Gran Teatro de Córdoba acogerá la 18ª edición de los Premios de la Música Independiente (MIN) organizados por Unión Fonográfica Independiente (UFI) y que se celebrarán el 25 de marzo de 2026. El IMAE destaca la relevancia y trascendencia que preceden a este evento, que se ha celebrado en Zaragoza, Pamplona y Burgos, además de en sus sedes habituales que estaban en Madrid y Barcelona.

La gala, según el IMAE, se alza como un espacio necesario para reconocer la creación, la diversidad y la calidad artística de las producciones independientes realizadas en España. De esta forma, añade, supone una oportunidad única para la ciudad, para el propio IMAE como patrocinador del evento y para el Gran Teatro, que con este nuevo evento sigue siendo el lugar por excelencia de las grandes citas de la cultura.

La presidenta del IMAE, Isabel Albás, ha indicado que Córdoba “se sitúa como una ciudad de grandes eventos culturales, que van desde el cine a la música, pasando por exposiciones de muy alto nivel” y ha añadido que el hecho de acoger los Premios MIN “nos consolida en ese camino que nos proyecta a nivel nacional como un faro de la cultura”. Albás ha señalado que “es un verdadero privilegio acoger en Córdoba la gala de entrega de uno de los galardones más prestigiosos de la industria musical en España” y ha apuntado que “es una cita que evidencia nuestro compromiso con las artes y la cultura”.

Los Premios MIN 2026 tienen abierto el plazo de inscripción para artistas y propuestas artísticas que optan a alzarse con el galardón al álbum del año, canción del año, mejor artista y mejor videoclip, entre otros reconocimientos.