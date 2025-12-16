Un documental y dos cortos cordobeses, nominados a los Premios Carmen 2026

La Academia del Cine de Andalucía ha hecho público el listado de nominaciones de la quinta edición de los Premios Carmen 2026, que este año se entregarán en Granada, en el que hay una importante presencia de nombres cordobeses. En la categoría de Mejor Largometraje Documental, figura como productor el cineasta Guillermo Rojas, con la película Un hombre libre, producida por Laura Hojman. La película sumerge al espectador en la vida del escritor almeriense Agustín Gómez Arcos, un autor que alcanzó el éxito en Francia en los años 70 mientras permanecía en la sombra en su tierra natal, España. La cinta tiene tres nominaciones a Mejor Documental, Mejor Guion y Mejor Montaje.

Entre los cuatro nominados a Mejor Cortometraje, también aparecen dos títulos con sello cordobés. Por un lado, Piedra, papel o tijera, dirigida por el lucentino Miguel Ángel Olivares y con producción del también cordobés Hugo Cabezas. Esta obra aborda el tema de la eutanasia con una historia que defiende, poéticamente, el derecho a vivir y morir con libertad.

Y por otro, All you need is love, producido por Hugo Cabezas y con dirección del montillano Dany Ruz. Este cortometraje tiene además guión compartido de Dany Ruz y su paisano y conocido dramaturgo Juan Carlos Rubio. All you need is love recibió el Premio Cinema Córdoba en la pasada edición de Cinema25, reconocida por “llevar temas sociales y políticos a través de un guion genuinamente hilado con diálogos ágiles”.

En la categoría de Mejor Dirección de Producción, compite por la estatuilla la productora cordobesa Irene Hens, nominada por la película documental de la arquitecta sevillana Reyes Gallego Ellas en la ciudad. La cinta narra cómo las mujeres de los barrios obreros de Sevilla, como las de muchos otros lugares de la perferia de ciudades españolas, lucharon desde los años 70 por construir una ciudad más habitable para todos.

Asimismo, se ha colado entre los nominados un cortometraje documental sevillano-cordobés. Se trata de Hermanas, dirigido por la sevillana Setefilla González Naranjo, que debuta en la dirección, y el cordobés Javier Barbero Montes, Premio Carmen 2023 que actualmente está embarcado en su primer largometraje, La cuarta edad, que se rodará en Córdoba.

Por otro lado, entre los títulos nominados este año como Mejor Largometraje se encuentra Golpes, del sevillano Rafael Cobos, la película ganadora del festival Cinema25 celebrado en Córdoba el pasado mes de noviembre, un certamen que puntúa de cara a los Carmen. Competirá con El cielo de los animales, Los tigres y Los tortuga.