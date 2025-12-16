La ‘Austenmanía’ está más viva que nunca: los fans de Jane Austen vibran en el 250 aniversario de su nacimiento

Han pasado 250 años desde el nacimiento de Jane Austen, pero su figura está más viva que nunca. El año de conmemoraciones con motivo de este aniversario no ha dejado lugar a dudas: sus obras siguen emocionando a día de hoy, tanto a las nuevas generaciones como a sus lectores más veteranos. La escritora británica ha logrado sobrevivir al paso del tiempo gracias no sólo a la brillantez de sus seis novelas, sino también a todo un universo que gira a su alrededor y que ha dado pie a decenas de creaciones artísticas y audiovisuales después de su temprana muerte, incluido un amplio abanico de películas, series de televisión y obras de teatro.

Pocos escritores han generado un fanatismo parecido. Sólo hace falta fijarse en alguno de los múltiples eventos organizados en los últimos meses para homenajear a la escritora, nacida en la pequeña localidad de Steventon, en el condado de Hampshire, el 16 de diciembre de 1775. “Es fascinante ver como Jane Austen es cada vez más popular”, explica Sophie Reynolds, jefa de colecciones de Jane Austen House Museum, la casa donde vivió la escritora, convertida en museo en 1949. “Las visitas nos recuerdan cada día que es un personaje muy querido. Mucha gente encuentra mucho confort en Jane Austen: el mundo de hoy en día es bastante aterrador y sus novelas se han convertido en un santuario”.

El museo ha organizado festivales a lo largo de 2025 dedicados a algunas de sus obras, —como ‘Orgullo y Prejuicio’, ‘Sentido y Sensibilidad’ o ‘Emma’---, además de exposiciones especiales, talleres, charlas, la publicación de un libro y la creación de un podcast. Un año de celebraciones que concluirá este martes con una fiesta de cumpleaños virtual en honor a la escritora y con actividades presenciales en el museo. “El número de visitantes se ha disparado este año pero hace años que es popular, en parte porque prácticamente cada año hay alguna adaptación de sus novelas al cine o a la televisión”, asegura Reynolds.

Emma Thompson y Kate Winslet en 'Sentido y sensibilidad' (1995). / EPC

Estilo sofisticado

La adaptación de sus novelas al formato audiovisual ha sido un factor importante para explicar el creciente interés por la figura de Jane Austen, así como la proliferación de otras ficciones basadas en la era de la Regencia, como los Bridgerton. Pero para el profesor John Mullan, uno de los mayores expertos en su obra, lo que realmente permite que sus obras perduren en el tiempo es su técnica de escritura, capaz de llegar a un rango muy amplio de la población, desde adolescentes que la leen por primera vez hasta personas que han leído sus libros varias veces y siguen encontrando cosas nuevas. “Jane Austen es muy fácil de leer pero, al mismo tiempo, tan compleja como Shakespeare o Milton. Ese es su don especial”, explica el profesor de la University College de Londres.

Mullan también destaca el estilo innovador y sofisticado de la escritora, una de las primeras en implementar el estilo libre indirecto en sus narraciones. “En el pasado, tal vez la limitada variedad de sus temas indujo a la gente a pensar que era una escritora limitada, pero en realidad es una escritora muy sofisticada desde el punto de vista formal. Creo que su prestigio es mayor que nunca”, explica.

Esta sofisticación técnica es algo que también destaca Jannie Batchelor, jefa del departamento de literatura inglesa de la Universidad de York. “Puedes leer las novelas muchas veces, pero cada vez que lo haces puedes captar algo diferente: un punto de ironía que no habías notado antes o una palabra cuyos significados no habías entendido del todo”, explica la profesora, quien resalta al mismo tiempo la capacidad de Austen de construir buenas tramas y de armar personajes sólidos.

Visitas guiadas

La mezcla entre el fenómeno explosivo de las series y películas sobre su obra y la sofisticación técnica de las novelas originales ha provocado un cóctel perfecto que, en el Reino Unido, se ha traducido en una notable fuente de ingresos para el sector turístico. Es el caso de ‘Strictly Jane Austen Tours’, una empresa que organiza visitas guiadas a la ciudad de Bath para recorrer los rincones en los que se desarrollan las tramas de las novelas de Austen. “Cada septiembre tenemos un festival dedicado a Jane Austen, pero este año el desfile fue enorme. Estaba todo vendido semanas antes del evento”, afirma la gerente, Jude Lamb.

Además de las visitas privadas para grupos, Lamb tiene programadas dos celebraciones abiertas para la primavera y el otoño de 2026 que incluyen estancia de hotel en Bath, visitas guiadas, charlas con expertos y talleres de danza y bordados, además de la posibilidad de alquilar vestidos de época para hacer la experiencia aún más inmersiva. “El pasado verano y el anterior estuvimos muy ocupados, así que esperamos seguir igual el año que viene”, asegura. El estreno de la nueva temporada de los Bridgerton el próximo año, señala, será un buen empujón para lograrlo.