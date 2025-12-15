La poeta de Fernán Núñez María Rosal gana la quinta edición del premio Lara Cantizani

La escritora cordobesa María Rosal Nadales, natural del municipio de Fernán Núñez, se ha alzado con el premio principal y absoluto en la quinta edición en el certamen nacional de poesía Lara Cantizani, convocado por la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Lucena.

La obra Google Maps no responde, firmada por esta poetisa, narradora y ensayista, ha sido elegida ganadora por un jurado presidido por Luis Alberto de Cuenca e integrado, asimismo, por Antonio Cruz Casado, Araceli Rodríguez Yebra y María Teresa Ferrer García. Jacob Lorenzo ejerció de comisario y Julio Flores Hidalgo de secretario.

María Rosal recibe una recompensa económica de 3.000 euros y, además, la editorial El Reino de Cordelia publicará y distribuirá el texto.

Catedrática de Didáctica de la Lengua y Literatura en la Universidad de Córdoba, la poeta de Fernán Núñez atesora una extendida y acreditada trayectoria literaria, investigadora y docente, avalada por más de una veintena de libros de poesía, y acumula numerosos premios nacionales e internacionales. En opinión del jurado, este fallo “refuerza el prestigio y la proyección literaria del certamen”.

El resto de categorías

Respecto a las demás modalidades, termina desierta la categoría de Haiku Prometeo, al carecer los trabajos presentados de la calidad mínima exigida. Y, en la variante de Haiku Sefardíes, el premio, dotado con 300 euros, recae en Silvia Asensio García, de Madrid, con su trabajo Haikus Sefardíes. Esta autora ostenta un sobresaliente bagaje en poesía breve y numerosos reconocimientos en certámenes nacionales e internacionales.

La delegación de Cultura resalta que “la concesión del premio Lara Cantizani a María Rosal” eleva esta quinta edición “a un nivel literario excepcional, incorporando al palmarés del certamen a una de las voces poéticas más sólidas y respetadas de la literatura española contemporánea”.

El acto de entrega de premios y presentación oficial de la obra se realizará en el próximo mes de mayo, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del poeta y autor polifacético lucentino Manuel Lara Cantizani.