La Orquesta de Córdoba ofrece un concierto navideño en el Gran Teatro con obras de Nicolai, Strauss y Chaikovski

La Orquesta de Córdoba celebrará la llegada de la Navidad con el concierto Tiempo de paz, cuarto de la temporada, que tendrá lugar los próximos jueves 18 y viernes 19 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Gran Teatro. El programa contará con la participación de la directora invitada Isabel Rubio y del prestigioso oboísta madrileño Ángel Luis Sánchez, uno de los intérpretes más destacados del panorama musical actual.

El concierto se abrirá con la Obertura de Navidad de Otto Nicolai, una pieza breve y emocionalmente rica que recorre un arco expresivo de lo solemne a lo festivo. La obra es una referencia del repertorio navideño centroeuropeo y destaca por su elegancia y sobriedad, con la presencia final del coro como símbolo del espíritu navideño.

A continuación, el público podrá disfrutar del Concierto para oboe en re mayor, op. 144, de Richard Strauss, interpretado por Ángel Luis Sánchez. Compuesta tras la Segunda Guerra Mundial, esta obra luminosa y llena de esperanza pertenece a la última etapa creativa del compositor alemán y se ha consolidado como una de las grandes piezas del repertorio para oboe del siglo XX.

La velada se cerrará con la Suite de concierto de El lago de los cisnes, de Piotr Ilich Chaikovski, una selección que condensa la magia del primer gran ballet del compositor ruso. Con pasajes tan reconocibles como el célebre Vals y la Danza de los cisnes, la obra ofrece un viaje por la riqueza melódica, la intensidad dramática y el lirismo del romanticismo musical.

El solista invitado, Ángel Luis Sánchez (Madrid, 1995), ha sido recientemente galardonado con el primer premio y el premio del público en el Sony Music Foundation 13th International Oboe Competition of Japan. Profesor en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, colabora habitualmente con algunas de las orquestas más prestigiosas de Europa y es reconocido por la crítica por su sonido, expresividad y virtuosismo.

La dirección correrá a cargo de Isabel Rubio, directora murciana con una sólida proyección internacional. Titular de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines y directora asociada de la Orquestra Vigo 430, ha dirigido a formaciones como la Orquesta Nacional de España, la Sinfónica de Galicia o la de Castilla y León, y recientemente ha presentado su primer trabajo discográfico bajo el sello IBS Classical.

Con este programa, la Orquesta de Córdoba propone dos noches de música sinfónica con sabor navideño, en las que se unen tradición, emoción y excelencia interpretativa en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.