El cine vence al temporal en Santaella: ‘Renovarse o morir’ triunfa en un épico 5º Festival Periquetes Films

La épica se apoderó de la gran pantalla en Santaella. El pasado 13 de diciembre tuvo lugar la entrega de premios de la quinta edición del Festival Periquetes Films, un certamen de cortometrajes express que este año será recordado no solo por el talento de sus participantes, sino por su resiliencia ante las adversidades meteorológicas.

El desafío comenzó el pasado 15 de noviembre, cuando los equipos fueron convocados para rodar sus obras en apenas 48 horas. Aquel fin de semana, Santaella sufrió lluvias torrenciales que pusieron a prueba los nervios y la creatividad de los cineastas. Lejos de rendirse, los participantes convirtieron la tormenta en su escenario, adaptando sus guiones a un clima extremo.

El máximo galardón de la noche, dotado con 500 euros y diploma, recayó en la obra Renovarse o morir, de Emilia Soria Mesa y Juan Antonio Gavilán Sánchez. Su victoria es el reflejo del espíritu del festival: la capacidad de crear arte bajo presión. "La mitad del equipo técnico y artístico desertó ante la perspectiva de rodar con lluvia, por lo que tuvimos que reducir el número de escenas y personajes sobre la marcha", confesó Emilia Soria Mesa tras recoger el premio, destacando cómo la realidad meteorológica obligó a una reescritura total del proyecto en tiempo récord.

El palmarés se completó con dos segundos premios (dotados con 250 euros cada uno) que demostraron el alto nivel técnico alcanzado este año: La Meta, de Paloma M. Estévez, y He muerto, de Marcos del Río.

Detrás de este éxito se encuentra la Asociación Celuloide de Santaella, el motor cultural de la localidad. Este colectivo de amantes del séptimo arte, responsables también del Festival Nacional de Cortometrajes Imaginarte (que este año celebró su décima edición), lleva décadas gestionando las proyecciones en el municipio. Gracias a su labor, Santaella ha logrado integrarse en el circuito profesional de distribución de cortometrajes, atrayendo a figuras de la industria y convirtiendo la localidad en un plató de rodaje internacional.