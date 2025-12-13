‘Valor sentimental’

El director noruego, Joaquim Trier, vuelve a contar con Renate Reinsve -la protagonista de La peor persona del mundo (2021)- en un papel desgarrador que la empuja a mostrar los sentimientos más profundos, como haría Ingmar Bergman. A ambos directores, a través del tiempo, los une -entre otras cosas- Ibsen y su Casa de muñecas, no debe ser casualidad que bautice al personaje como Nora. Una actriz que interpreta a otra actriz, traumatizada por una serie de problemas familiares arrastrados desde un pasado muy lejano, que le impiden llevar un equilibrio mínimo a la hora de salir a escena, justo antes de pisar las tablas. Y, junto/frente a ella están una hermana (Inga Ibsdotter Lilleaas) -que optó por la vida familiar- y un padre que nunca estuvo cuando lo necesitaban, alguien que antepuso su carrera artística como director (magnífico Stellan Skarsgard) a la paternidad responsable, aunque ahora pretende recuperar el pasado mediante el rodaje de un filme escrito para ser rodado en la casa familiar, después de enviudar -sin aparecer por el funeral de su mujer-, pidiendo a su hija actriz que encarne a la protagonista y poniendo los ojos en su nieto para otro papel. El conflicto está servido, y para introducir más tensión entre ellos aparece un tercer personaje, una famosa actriz de Netflix (Elle Fanning) que intentará salvar el proyecto de este veterano cineasta en decadencia, después de que su hija rechace incluso leer el guion que ha escrito buscando una vuelta al pasado y recuperar aquello que perdió por el camino.

Navegando entre lo que se ha vivido y lo que se es capaz de imaginar en el proceso creativo, todo se resume en una reflexión y un juego dramático (mucho tiene que ver un taburete de Ikea que aparece por ahí junto a una soga) escrito con precisión y filmado con esa lucha entre una aparente frialdad nórdica y el torbellino de sentimientos que envuelve, cuyo valor está ahí servido para que el espectador pueda ser testigo de un pasado y sus consecuencias, que irá desvelándose con inteligencia y sensibilidad.n