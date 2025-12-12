Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate del estado de la ciudadToldos en la FeriaParcelas irregularesRey GasparMédicosBLETLluvia
instagramlinkedin

CONCIERTOS EN CÓRDOBA

Cuarta confirmación del Córdoba Live 2026: La oreja de Van Gogh anuncia concierto con el esperado regreso de Amaia Montero

El grupo donostiarra celebra su 30º aniversario dentro de la gira ‘Tantas cosas que contar’

Una imagen del cartel de la gira de La Oreja de Van Gogh.

Una imagen del cartel de la gira de La Oreja de Van Gogh. / CÓRDOBA

María Roso

El festival Córdoba Live ha confirmado un nuevo artista en su cartel para el verano de 2026. Los cuartos en sumarse al programa de conciertos en el recinto ferial de El Arenal son La oreja de Van Gogh, que ha incluido a la capital en su gira ‘Tantas cosas que contar’, con la que el grupo donostiarra celebra su 30º aniversario en la música y el esperado regreso de Amaia Montero.

Tras anunciar nueve conciertos y colgar el cartel de ‘entradas agotadas’, el grupo anunció ocho nuevas fechas a las que ahora se suma la cerrada en la capital, donde actuarán en un espacio con un aforo de 13.000 espectadores.

La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero / CÓRDOBA

La oreja de Van Gogh se suma a los otros tres artistas confirmados hasta la fecha. A saber, Hombres G, que actuarán en Córdoba el 19 de junio con la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026'; Dani Martin, que recalará en la capital el 20 de junio de 2026 con el tour ‘25 P*t*s Años’, con el que celebra sus 25 años sobre los escenarios; y Chayanne, que hará vibrar a Córdoba el 10 de julio con ‘Bailaremos otra vez Tour'.

Concierto de La Oreja de Van Gogh en Córdoba

El grupo de Amaia Montero actuará en el Córdoba Live 2026 el 4 de julio, a las 22.00 horas.

Una gira de celebración

La elección del nombre de la gira, 'Tantas cosas que contar', supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperport', que este año cumple 25 años. Y, en sus conciertos, la banda incluirá algunos de sus éxitos como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero'.

"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", han expresado los miembros del grupo.

Noticias relacionadas y más

Entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh

Las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh en Córdoba saldrán a la venta el lunes 15 de diciembre y estarán disponibles en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  2. Del cheque bebé al cierre de El Arcángel: así progresa la hoja de ruta anunciada por Bellido en el debate de la ciudad 2024
  3. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  4. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  5. El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
  6. Córdoba no guarda el paraguas: la Aemet ya pronostica las próximas lluvias, y serán inminentes
  7. La empresa pública Casa 47 inicia su actividad con un centenar de viviendas en Córdoba
  8. La Primitiva deja un premio de casi 700.000 euros en Córdoba

Las letras de las canciones son cada vez más simples y negativas desde 1973, según un estudio

Las letras de las canciones son cada vez más simples y negativas desde 1973, según un estudio

Duelo de máxima igualdad en Puente Genil entre Cajasol Ángel Ximénez y Recoletas Valladolid

Duelo de máxima igualdad en Puente Genil entre Cajasol Ángel Ximénez y Recoletas Valladolid

Un camionero investigado por conducir ebrio tras volcar en la N-420 cerca de Cardeña y provocar una colisión

Un camionero investigado por conducir ebrio tras volcar en la N-420 cerca de Cardeña y provocar una colisión

La Cátedra Fundación García Cugat llega a la Universidad de Córdoba para impulsar la investigación en terapias regenerativas

La Cátedra Fundación García Cugat llega a la Universidad de Córdoba para impulsar la investigación en terapias regenerativas

El Córdoba CF busca su primera victoria bajo el arbitraje de González Díaz, que dirigirá su partido ante el Eibar

El Córdoba CF busca su primera victoria bajo el arbitraje de González Díaz, que dirigirá su partido ante el Eibar

‘The Elder Scrolls Online’ refuerza la personalidad a sus clases con un plan de cambios a largo plazo

‘The Elder Scrolls Online’ refuerza la personalidad a sus clases con un plan de cambios a largo plazo

Baena presenta un presupuesto de 22,8 millones para 2026 con el foco puesto en lo social y la estabilidad financiera

Baena presenta un presupuesto de 22,8 millones para 2026 con el foco puesto en lo social y la estabilidad financiera

Médicos de familia de Córdoba piden paralizar la apertura del tercer punto de urgencias por falta de personal

Médicos de familia de Córdoba piden paralizar la apertura del tercer punto de urgencias por falta de personal
Tracking Pixel Contents