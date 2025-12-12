Cuarta confirmación del Córdoba Live 2026: La oreja de Van Gogh anuncia concierto con el esperado regreso de Amaia Montero

El festival Córdoba Live ha confirmado un nuevo artista en su cartel para el verano de 2026. Los cuartos en sumarse al programa de conciertos en el recinto ferial de El Arenal son La oreja de Van Gogh, que ha incluido a la capital en su gira ‘Tantas cosas que contar’, con la que el grupo donostiarra celebra su 30º aniversario en la música y el esperado regreso de Amaia Montero.

Tras anunciar nueve conciertos y colgar el cartel de ‘entradas agotadas’, el grupo anunció ocho nuevas fechas a las que ahora se suma la cerrada en la capital, donde actuarán en un espacio con un aforo de 13.000 espectadores.

La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero / CÓRDOBA

La oreja de Van Gogh se suma a los otros tres artistas confirmados hasta la fecha. A saber, Hombres G, que actuarán en Córdoba el 19 de junio con la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026'; Dani Martin, que recalará en la capital el 20 de junio de 2026 con el tour ‘25 P*t*s Años’, con el que celebra sus 25 años sobre los escenarios; y Chayanne, que hará vibrar a Córdoba el 10 de julio con ‘Bailaremos otra vez Tour'.

Concierto de La Oreja de Van Gogh en Córdoba

El grupo de Amaia Montero actuará en el Córdoba Live 2026 el 4 de julio, a las 22.00 horas.

Una gira de celebración

La elección del nombre de la gira, 'Tantas cosas que contar', supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperport', que este año cumple 25 años. Y, en sus conciertos, la banda incluirá algunos de sus éxitos como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero'.

"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", han expresado los miembros del grupo.

Entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh

Las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh en Córdoba saldrán a la venta el lunes 15 de diciembre y estarán disponibles en este enlace.