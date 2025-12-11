La Diputación de Córdoba entrega de los Premios Literarios en la 5º Gala de la Cultura

El Palacio de la Merced ha acogido este jueves la celebración de la quinta edición de la Gala de la Cultura de la Diputación de Córdoba, acto en el que se han entregado los Premios Literarios de la Delegación y en el que se ha puesto de manifiesto el talento, el trabajo y el esfuerzo de la cultura cordobesa.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha puesto el acento durante la inauguración en la importancia de la cultura “para una sociedad más libre e igualitaria, porque una sociedad que invierte en cultura invierte en pensamiento, en conocimiento, en igualdad y en futuro”.

En este sentido, ha subrayado cómo la cultura ha formado parte indisociable de la historia de Córdoba dejando en ella un gran legado. “Cuna de pensamiento y de arte es la Córdoba romana de Séneca y Lucano, está la Córdoba del Califato de Maimónides, Averroes, Ibn Zaydum o Wallada; la del Siglo de Oro, con Luis de Góngora o Antonio del Castillo; y la Córdoba de la Edad de Plata, con Julio Romero de Torres o Mateo Inurria”.

Premios literarios

Durante la gala, y con la presencia de los ganadores y ganadoras, se han entregado los galardones en las modalidades de poesía, novela rural, dramaturgia y álbum ilustrado infantil o juvenil de la Delegación de Cultura.

El 14 Premio de Álbum Ilustrado Infantil o Juvenil se ha otorgado a ‘A la bartola’ de Canizales. En opinión del jurado, una obra destacable por la calidad de las ilustraciones, la maestría en el dibujo y la utilización de una técnica pulida. Canizales es profesor de Dibujo en la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), director creativo y galardonado en distintos certámenes y convocatoria de premios.

Al 25 Premio de Poesía Vicente Núñez se presentaron un total de 270 poemarios y el jurado valoró conceder el galardón al poema ‘El día en que Pipi Lamgstrump dejó de quererte’, de Pedro Flores. Se ha valorado que el autor realiza un recorrido por la complejidad de la identidad humana en correlación con la poesía europea y latinoamericana del pasado siglo. Pedro Flores ha publicado varios poemarios y ha recibido, entre otros, los galardones Premio Jorge Manrique, Premio Generación del 27, Miguel Hernández-Comunidad y Premio Alegría 2024.

En cuanto al 26 Premio de Novela Rural Diputación de Córdoba, se ha otorgado el galardón a la obra ‘Juancaballo’, cuya autora es Luisa María Gónzález, quien ha publicado varios libros de novela y narrativa breve y se ha alzado, entre otros, con los galardones del Concurso de Cuentos del Ayuntamiento de Tarragona, Concurso Filando Cuentos de Mujer y Concurso sobre Ruedas Alsa.

La obra ganadora del 4 Premio de Dramaturgia Antonio Gala ha sido ‘Séptimo izquierda’, de Pedro Jesús Landínez de Haro, obra de la que el jurado ha valorado “su lenguaje contemporáneo y ágil, dirigido al gran público”. Este autor atesora una dilatada trayectoria tanto en el ámbito escénico como en el cinematográfico que le ha llevado a desarrollarse en los campos de la interpretación, la dirección, la producción y en la escritura.

Los cuatro galardones están dotados con 12.000 euros, la publicación de la obra y un trofeo, obra del artista plástico Javier Flores Castillero.

Compromiso con la creación

Fuentes ha destacado el “compromiso de la Diputación con cada creador, con cada institución y con cada pueblo de la provincia. Y lo hacemos no solo desde la convicción, sino también desde la acción, con hechos y con partidas que reflejan ese compromiso”.

“Esta apuesta se refleja en los presupuestos de 2025, en los que la cultura ha ocupado un lugar central con un crecimiento de un 13,22% hasta superar los cinco millones de euros. Una inversión que no es solo una cifra, sino una declaración de principios y la señal de que la cultura es una prioridad, porque es identidad y es orgullo de la provincia”, ha subrayado el presidente provincial.

El máximo representante de la Corporación provincial ha resaltado, también, que “buena parte de este esfuerzo se dirige a los municipios, con un aumento del 19% en la colaboración cultural, porque la cultura cordobesa nace desde abajo hacia arriba, en los teatros locales, en las bandas de música, en los talleres de teatro, en las bibliotecas y en los colectivos ciudadanos que sostienen el pulso cultural de cada localidad”.

Por último, Salvador Fuentes ha destacado el protagonismo de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, “que este año ha superado el millón de euros de presupuesto y cerrará el ejercicio con récord de visitantes en su Centro de Arte, justo cuando se cumple una década de su apertura”. “Esta Fundación se ha convertido en un referente cultural andaluz, un espacio de diálogo, entre tradición y vanguardia, entre lo local y lo universal”, ha recalcado.

La gala ha sido conducida por Alberto de Paz, pianista y compositor que ha rendido homenaje durante su intervención al cine, la literatura y a personajes cordobeses como Antonio Gala. Asimismo, la gala ha estado amenizada por el Coro Góspel Córdoba, dirigido por Nacho Lozano.