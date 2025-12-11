La cordobesa Ana Vega gana el Premio de Poesía Leopoldo de Luis con 'Heredaréis el frío'

La cordobesa Ana Vega Burgos ha sido distinguida con el Premio de Poesía Leopoldo de Luis en la 17ª edición del certamen literario que organiza cada año la Junta Municipal del distrito madrileño de Tetuán. Su obra, Heredaréis el frío, se ha impuesto en una convocatoria que destaca por su trayectoria y prestigio en el ámbito de la poesía y el relato breve.

El acto de entrega, celebrado en el Centro Cultural Eduardo Úrculo y presidido por la concejala del distrito, Paula Gómez-Angulo, ha reunido a autores, editores y representantes del sector cultural. Junto al premio de Ana Vega, el certamen ha reconocido a Manuel Alejandro del Rosario Urbín con el Premio de Relato Corto por El inventario. En la categoría joven, destinada a escritores de entre 16 y 25 años residentes en Tetuán, el galardón ha recaído en Diego Bolea Payo con Madrid no para de llorar.

Los premiados en las modalidades generales han recibido 1.700 euros, un diploma y la edición impresa de sus obras, mientras que el ganador joven ha obtenido 600 euros y la publicación de su texto.

Jurado de reconocido prestigio

El jurado ha estado integrado por figuras de referencia en el ámbito literario: José Urrutia, poeta e hijo de Leopoldo de Luis; Luis Alberto de Cuenca, académico y Premio Nacional de Poesía; Ignacio Vleming, poeta y periodista; y Helena Farré Vallejo, periodista y directora del pódcast Una pregunta, literal.

El certamen se celebra en homenaje a Leopoldo de Luis, poeta esencial del siglo XX y vecino histórico de Tetuán, cuyo legado permanece vivo en el distrito a través de espacios públicos dedicados a su nombre.