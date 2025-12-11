Cultura
El Ayuntamiento descarta la creación de un auditorio en Córdoba por los elevados costes
El alcalde confirma que no van a apostar por el espacio, a pesar de haberlo estudiado "seriamente"
El Ayuntamiento de Córdoba descarta la creación de un auditorio en la ciudad, tal y como vienen reclamando los miembros de la Orquesta de Córdoba. Así lo ha confirmado este jueves el alcalde de Córdoba, José María Bellido durante el debate sobre el estado de la ciudad, en respuesta a las proposiciones de los grupos políticos Hacemos Córdoba y el PSOE.
Bellido ha confirmado la inviabilidad económica del proyecto, que rondaría mínimo los 50 millones de euros y se ubicaría en el solar que hay detrás de la torre de la Calahorra, por sus "elevadísimos costes. Además, el alcalde suma otros dos millones de euros más al año que conllevaría el espacio en costes de mantenimiento. Otro impedimento, ha añadido, es que "no serviría para otros usos complementario, porque ya tenemos un palacio de congresos al lado, con otras mil plazas".
"Es muy difícil absorver y poner en marcha un proyecto de esas características", ha zanjado al respecto, a pesar de haber admitido que, de 2019 a 2023, lo estudiaron "seriamente", informándose sobre sus costes y los modelos de otras ciudades como Málaga, Alicante o Pamplona.
Firmas para el auditorio
La plataforma ciudadana Auditorio para Córdoba registró el pasado jueves 4 de diciembre en el Ayuntamiento, las más de 5.000 firmas recogidas en las últimas semanas para reclamar la construcción de un auditorio "digno, moderno y accesible" para la ciudad.
Los miembros explican que existe una amplia diferencia acústica entre tocar en un teatro y en un auditorio. Además del sonido, destacan que el nuevo espacio ampliaría el aforo hasta las 1.300 localidades.
Una demanda histórica con amplio respaldo
La presencia de un auditorio en Córdoba viene recorriendo ya varias décadas como una "infraestructura fundamental en una ciudad milenaria", aunque ha vuelto a ponerse en la mesa de debate con reiteradas denuncias de promesas incumplidas.
Desde su creación el pasado mes de junio, el colectivo ha desarrollado actividades informativas y musicales durante octubre y noviembre, entre ellas la jornada Juntos por un Auditorio para Córdoba, celebrada el 22 de noviembre y calificada de "multitudinaria" por sus organizadores. Durante este periodo, la plataforma afirma que ha constatado un "apoyo transversal" de músicos, asociaciones culturales, colectivos sociales, vecinos y visitantes.
