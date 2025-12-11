Abierto el plazo para participar en las actividades de CordoBlack 2025, el Festival de Novela Negra del Sur

El festival CordoBlack ha abierto el plazo de inscripción para participar en sus actividades de cercanía, que se celebrarán durante la edición de 2025 y que buscan fomentar el encuentro directo entre autores y lectores. Las propuestas disponibles —A Bocajarro, Francotiradores, Black Coffee y Paseo por la Córdoba Negra— ya pueden reservarse a través de la web del certamen.

Bajo este programa, los asistentes tendrán la oportunidad de compartir un café o un aperitivo con algunos de los escritores invitados a la cita negra cordobesa, en grupos reducidos de 15 personas. La actividad Francotiradores reunirá a nuevos autores con los ya programados en CordoBlack, quienes compartirán claves y recursos de escritura.

El Paseo por la Córdoba Negra, guiado por la autora cordobesa María José Moreno, se celebrará el domingo 21 de diciembre y seguirá una ruta basada en su propia obra literaria.

Concurso de hilos en X

Además, ya están disponibles las bases del Primer Certamen Mundial de Hilos en X, abierto a autores en lengua española. El jurado lo integran reconocidos escritores y divulgadores del género, como Pedro Torrijos, Salvador Gutiérrez Solís, Jorge Corrales, Israel Díaz Reinado y Jesús Báez Alcaide, quienes seleccionarán la historia ganadora entre los cuatro hilos finalistas con más “likes”.

CordoBlack, convertido en un escaparate de las tendencias del género negro, contará también con la presentación de las nuevas obras de Juan Ramón Biedma, Custodio Pérez, Salvador Gutiérrez Solís, Israel Díaz Reinado, Pascual Martínez y Paco Gómez Escribano, que participarán en diferentes sesiones entre el 19 y el 21 de diciembre.

El festival está organizado por Verbo Servicios Culturales y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía, además de la Librería Luque y Banana Coffee.