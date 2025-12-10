El mundo de la música y la cultura llora la muerte de Robe Iniesta: "Hoy despedimos al último gran filósofo"

El músico extremeño Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, ha fallecido este miércoles a los 63 años, según informó su agencia de comunicación en una nota publicada en su web, sin precisar la causa de su muerte. "Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", escribió Dromedario Records, calificando su fallecimiento como "la nota más triste de nuestra vida".

El Ayuntamiento de Plasencia ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales mantendrá las banderas a media asta. Además, se pondrá a disposición de los vecinos un libro de condolencias en el zaguán del salón de plenos. El pasado noviembre, el Pleno municipal aprobó por unanimidad iniciar el expediente para nombrar a Iniesta hijo predilecto de la ciudad, reconocimiento que el alcalde Fernando Pizarro definió como una "cuestión de justicia" hacia un artista que es "seña de identidad de la cultura de Plasencia y de Extremadura, y un exponente internacional del talento de esta tierra". El acto institucional de entrega estaba previsto para primavera, con un homenaje centrado en su música.

Desde el rock duro hasta el pop, los grupos extremeños que compartieron historia con Robe Iniesta han lamentado su muerte, un "genio", "una leyenda" y "un estandarte" para Extremadura que ondea más allá de estas tierras.

Para Vito Íñiguez, el cantante del grupo Sínkope, una de las bandas legendarias extremeñas, Robe supuso "el primer paso" en el camino de la música para muchos grupos. "Su música y su poesía ayudó a mucha gente a iniciar su camino", ha afirmado a EFE.

13/10/2012.- El cantante y guitarrista Roberto "Robe" Iniesta, líder de Extremoduro, durante un concierto / Esteban Martinena / EFE

En la vida, al menos al inicio, uno necesita de "espejos donde mirarse; uno de ellos era Robe". "Deja un enorme vacío que, a su vez, está lleno de canciones, metáforas, poesías y letras", ha añadido Vito, quien aún recuerda la primera vez que vio a Robe en un escenario.

"Fue en Orellana la Vieja a finales de la década de los ochenta. Yo estaba entre el público. Aluciné con ellos -Extremoduro-", ha relatado. Unos diez años después, sobre un escenario en Zalamea de la Serean, Extremoduro y Sínkope coincidieron por primera vez.

Aunque Extremadura tuvo la suerte de "verlo nacer, el estandarte de Robe sobrepasa fronteras y generaciones". "Fue, es y será eterno", ha añadido Vito con la voz algo entrecortada por el dolor.

"Solo nos queda agradecerte lo mucho que nos diste en forma de canciones. Vuela libre, como siempre hiciste. Hasta siempre poeta inmortal", ha escrito el grupo en sus redes sociales.

Otra banda histórica extremeña, Bucéfalo, también ha lamentado la muerte de Robe Iniesta. Su vocalista, Carlos Masegosa, ha alabado la tanto la carrera musical del placentino como su legado personal.

"Puso a Extremadura en el mapa" cuando "muchos no sabían que aquí, en esta tierra, también se hacía y se hace excelente música", ha defendido. El hecho de que los estilos de ambas bandas no fuera similares -Bucéfalo es puro rock duro- impidió que ambas bandas coincidieran sobre los escenarios.

Sara Fernández

"Eran tiempos en los que no podías juntar a públicos distintos porque se armaba...", ha relatado Masegosa, quien también recuerda "los estadios deportivos llenos" que lograba Robe.

La poesía de Robe es "alucinante", ha añadido.

Otro grupo extremeño, Tam Tam Go, también ha expresado sus condolencias. En declaraciones a EFE, Nacho Campillo, ha afirmado que el legado de Robe es "tremendo", solo sólo como músico sino también como poeta, filósofo y humanista.

"Su actitud desafiante y crítica" es algo que también acompañará a Robe allá donde esté. Campillo, que participó junto a Ariel Roth en el programa 'Un país para escucharlo' de RTVE, hizo una versión junto a Duende Josele de la canción "Ama y ensancha el alma", una de las referencias de Extremoduro.

El fallecimiento del músico ha provocado también emotivos homenajes de compañeros y admiradores. El cantante Dani Martín compartió en Instagram: "No me puedo creer esto, mi referencia absoluta en la adolescencia y juventud, mi Robe, nuestro Robe, ¿pero qué mierda es esta?", acompañado de una foto junto al músico. El escritor Lorenzo Silva, en X, le dedicó: "Gracias, Robe, por todo el tiempo perdido. Al menos llegué a tiempo de rendirle el merecido homenaje en las citas de 'Afanes sin provecho'".

La política también llora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su pesar: "Despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás. Su legado será eterno". Sánchez compartió además un vídeo de un concierto de Extremoduro en Leganés en 2002. Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, destacó en X que "su voz marcó generaciones enteras y su música nos deja una huella imborrable", calificándolo como un "artista inolvidable".

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, lamentó la pérdida de Iniesta afirmando que "se va un poeta, la rebeldía y el talento de Extremadura". "Su rock y su palabra nos acompañarán siempre. Robe nos regaló una herida que cerrará de noche y abrirá de día", escribió en su cuenta oficial de X, trasladando un abrazo a la familia, amigos y seguidores del músico.

Desde el Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, recordaron a Iniesta como un "icono del rock y figura esencial" de la música en España. Señalaron que, galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, sus letras "han acompañado y acompañarán a muchas generaciones".

En noviembre de 2024, Robe canceló sus dos últimos conciertos de la gira 'Ni santos ni inocentes' en Madrid tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. Ambos recitales tenían el cartel de "todo vendido", pero el artista se vio obligado a guardar reposo absoluto y devolvió el importe íntegro de las entradas.

Robe Iniesta deja un legado musical y literario que ha marcado a varias generaciones, consolidándose como uno de los artistas más influyentes del rock español contemporáneo.