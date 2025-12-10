Educación y memoria
El IES Luis de Góngora inaugura la exposición Día Mundial contra las Atrocidades Humanas
El proyecto, creado por alumnado de Bachillerato de Artes, reivindica la memoria histórica y propone la creación de un día mundial reconocido por la UE
El IES Luis de Góngora de Córdoba inaugura este miércoles 10 de diciembre, a las 18.00 h, la exposición Día Mundial contra las Atrocidades Humanas, una muestra artística y educativa desarrollada por el alumnado de Bachillerato de Artes bajo la coordinación de la profesora Carmen López Rey.
La exposición reúne una serie de obras gráficas creadas por los estudiantes con un propósito común: reflexionar sobre las grandes atrocidades cometidas a lo largo de la historia, fomentar la conciencia crítica y subrayar la importancia de la memoria histórica como herramienta para construir sociedades más justas y pacíficas.
Un proyecto con proyección europea
Esta iniciativa forma parte de un programa más amplio que culminará en febrero, cuando una representación del alumnado viajará a Bruselas para presentar ante instituciones europeas la propuesta de creación del Día Mundial contra las Atrocidades Humanas. El objetivo es dar visibilidad internacional al trabajo del alumnado y promover una educación en derechos humanos que trascienda el ámbito escolar.
