30º aniversario
Francisco Singul clausura el ciclo de otoño del 30 aniversario del Camino Mozárabe de Córdoba
Conferencia del jefe del Área de Cultura de la Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo de la Xunta de Galicia
El comisario de exposiciones Francisco Singul, jefe del Área de Cultura de la Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo de la Xunta de Galicia y considerado una de las principales autoridades internacionales del movimiento jacobeo en su vertiente cultural, ha sido el encargado de cerrar el ciclo de conferencias de otoño con el que la Asociación de Amigos del Camino Mozárabe de Córdoba–Casa de Galicia ha iniciado los actos conmemorativos de su 30 aniversario.
Presentado por el presidente de la asociación, Joaquín Gómez Aguilar, Singul impartió la ponencia “Camino de Santiago, patrimonio tangible e intangible”, en la que desplegó un abundante caudal de anécdotas, referencias artísticas, datos culturales, leyendas y conexiones históricas entre distintos hitos jacobeos.
Un recorrido histórico del siglo VI a 2025
El especialista sorprendió al público con un relato que se remonta al siglo VI, incluso antes del descubrimiento de la tumba del Apóstol, y que enlaza con la evolución del fenómeno jacobeo hasta la actualidad. Según recordó, este 2025 se han emitido más de 500.000 compostelas, una cifra que refleja la vigencia y proyección internacional del Camino de Santiago.
La conferencia se inscribe en la programación especial del 30 aniversario, que continuará durante todo el año con actividades orientadas a difundir el legado cultural y patrimonial del Camino Mozárabe, una de las rutas históricas que conectan Andalucía con la peregrinación a Compostela.
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- La Aemet avisa de lluvia en Córdoba: estos son los tres días de la semana en los que habrá que sacar el paraguas
- Lucena es el único municipio de la provincia de Córdoba que cuenta con espacios comerciales exclusivos
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
- Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios