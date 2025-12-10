Francisco Singul clausura el ciclo de otoño del 30 aniversario del Camino Mozárabe de Córdoba

El comisario de exposiciones Francisco Singul, jefe del Área de Cultura de la Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo de la Xunta de Galicia y considerado una de las principales autoridades internacionales del movimiento jacobeo en su vertiente cultural, ha sido el encargado de cerrar el ciclo de conferencias de otoño con el que la Asociación de Amigos del Camino Mozárabe de Córdoba–Casa de Galicia ha iniciado los actos conmemorativos de su 30 aniversario.

Presentado por el presidente de la asociación, Joaquín Gómez Aguilar, Singul impartió la ponencia “Camino de Santiago, patrimonio tangible e intangible”, en la que desplegó un abundante caudal de anécdotas, referencias artísticas, datos culturales, leyendas y conexiones históricas entre distintos hitos jacobeos.

Un recorrido histórico del siglo VI a 2025

El especialista sorprendió al público con un relato que se remonta al siglo VI, incluso antes del descubrimiento de la tumba del Apóstol, y que enlaza con la evolución del fenómeno jacobeo hasta la actualidad. Según recordó, este 2025 se han emitido más de 500.000 compostelas, una cifra que refleja la vigencia y proyección internacional del Camino de Santiago.

Francisco Singul recibió una placa homenaje por parte de la asociación cordobesa. / CÓRDOBA

La conferencia se inscribe en la programación especial del 30 aniversario, que continuará durante todo el año con actividades orientadas a difundir el legado cultural y patrimonial del Camino Mozárabe, una de las rutas históricas que conectan Andalucía con la peregrinación a Compostela.