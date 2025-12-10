La última vez que Robe Iniesta estuvo en Córdoba: un concierto que mezcló nostalgia, belleza y locura

“Una noche inolvidable en la que se vivió la energética conexión entre Robe Iniesta y su público”. Fue el 5 de julio de 2024, en el Teatro de la Axerquía de Córdoba, cuando el que fuera líder de Extremoduro se despidió de sus fans cordobeses en una velada para el recuerdo donde el público vibró durante casi tres horas en un concierto de sonido impecable y banda exquisita, con un Robe entregadísimo y un repertorio que mezclaba novedad con nostalgia, belleza con locura.

La leyenda del rock en español, fallecido este miércoles 10 de diciembre, a los 63 años, recalaba en la capital con su gira Ni santos ni inocentes, dentro de la programación del 43º Festival de la Guitarra, donde además de repasar sus grandes éxitos presentaba su nuevo, y ahora también último, disco Se nos lleva el aire. No hace falta decir, que Robe Iniesta colgó el cartel de ‘entradas agotadas’ para su actuación en Córdoba.

El concierto de Robe en el Festival de la Guitarra de Córdoba, en imágenes /

La crónica de aquel concierto, publicada en Diario CÓRDOBA, se deshizo en halagos ante la que ya entonces se sintió como una noche histórica, una despedida: “Todo ha jugado a favor para convertir la noche en una velada inolvidable: el entorno, la energía de un público más que entregado, un cantante que ni de lejos aparenta tener los más de 60 años que carga a sus espaldas y los seis excelentes músicos que le han acompañado y que han hecho alarde una calidad musical verdaderamente excepcional ante una Axerquía que, más llena que nunca, les ha rendido más de una de las grandes ovaciones de la noche. Un suspiro acompasado ha sido una de las canciones testigo de ello, y es que después de un final apoteósico por parte de la banda que acompaña a Robe, todo el teatro ha enloquecido y se ha puesto en pie para ovacionarles”.

Gira suspendida

Solo unos meses después de aquel concierto en Córdoba, en noviembre, Robe Iniesta cancelaba el resto de conciertos de su gira tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. "Robe ha sido diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar, lo cual le obliga a guardar reposo absoluto, poniendo en grave riesgo su salud en caso contrario", es el mensaje que difundió entonces la banda a través de sus redes sociales, a pocas horas de celebrar el primer concierto del fin de semana en el Wizink Centre de Madrid, programado para el 16 de noviembre de 2024, en el que era el cierre de la gira y con las entradas agotadas.

Desde entonces, el compositor y vocalista cacereño, fundador de Extremoduro, y una de las figuras más influyentes y reconocidas del rock en español, ha permanecido alejado de los focos hasta que este miércoles su entorno ha comunicado su fallecimiento.

La noticia de su fallecimiento ha generado un profundo impacto en el panorama musical y en miles de seguidores que crecieron con sus canciones y su forma única de entender el arte. Redes sociales, compañeros de profesión y fans de toda España han comenzado a despedirlo con mensajes de admiración y gratitud por una obra que ya forma parte de la memoria colectiva.