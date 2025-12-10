El ciclo de conferencias de ‘El despertar a la vida’ reúne en Córdoba a doce expertos para ahondar en Egipto

La exposición El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto se complementa con un programa de conferencias que arranca este jueves y que cuenta con la participación de doce expertos en la materia, que aportarán su visión sobre las múltiples dimensiones que tiene el tema.

Todas las charlas tendrán lugar en el salón de actos de Vimcorsa, a las 19.00 horas, y la entrada es libre hasta completar aforo.

El ciclo da comienzo mañana jueves, 11 de diciembre, y finaliza el 19 de marzo. La primera intervención correrá a cargo de una de las comisarias de la exposición, Isabel Olbés, quien hablará del embarazo y el parto en el antiguo Egipto. Olbés es técnico del departamento de Antigüedades Egipcias y del Oriente Próximo del Museo Arqueológico Nacional. Sus líneas de investigación se centran en la representación de extranjeros y la entrega de tributos, la vinculación existente entre Egipto y Nubia a lo largo de su historia, así como la evolución museográfica de las colecciones egipcias y la repercusión que tiene en el público.

El 18 diciembre es el turno de Gema Menéndez, cuya conferencia lleva por título ‘Nacer y crecer en el poblado de los artistas de Deir el Medina’. Licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares y doctora en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, esta egiptóloga madrileña es una de las principales especialistas españolas sobre Deir el-Medina, antiguo poblado egipcio fundado por Tutmosis I, faraón de la dinastía XVIII.

El ciclo continúa en 2026

El 8 de enero, será Chris Naunton quien intervendrá en el ciclo, en este caso con una conferencia titulada ‘The conception and birth of the divine child’. Naunton estudió Egiptología en las universidades de Birmingham y Swansea, y ha sido director de la Egypt Exploration Society y presidente de la International Association of Egyptologists. En 2013 presentóTutankamón: El misterio de la Momia Quemada en Canal 4 del Reino Unido y en 2017 participó en la excavación de la Pirámide de la Hija del Rey Hatshepsut, en Dahshur.

Inma Vivas, con su charla ‘Dulce compañía: amor y protección en las escenas de la infancia’, llegará a Vimcorsa el 15 enero. Vivas es una destacada egiptóloga especializada en la historia del arte egipcio, la iconografía del Reino Nuevo y las relaciones entre Egipto y el Egeo.

El Antiguo Egipto, al alcance de todos en Córdoba / Manuel Murillo

El 22 de enero está programada la conferencia de Aidan Dodson, con el título ‘Families of Pharaoh: royal children in ancient Egypt’. Este egiptólogo británico trabaja en el departamento de Arqueología y Antropología de la Universidad de Bristol y sus investigaciones se centran principalmente en la historia dinástica del Antiguo Egipto y las prácticas funerarias, la historia de la egiptología y las tumbas reales europeas.

Alejandro Jiménez, profesor de Egiptología y Arqueología de Oriente Próximo en la Universidad de Jaén, dará el 29 de enero la charla ‘Los hijos de los nobles provinciales durante el Reino Medio’. Desde 2008, Jiménez es el director de las excavaciones arqueológicas y de la investigación interdisciplinar en Qubbet el-Hawa, en Asuán.

‘Bed y Thoeris, dos pequeños dioses del Antiguo Egipto: mismas competencias, carreras distintas’, será el tema de la charla de Christian Loeben el día 5 de febrero. Loeben es, desde 2004, el encargado de las colecciones del Antiguo Egipto y el Islam en el Museo August Kestner de Hannover (Alemania), donde ha realizado más de una docena de exposiciones especiales.

Infancia y juventud, a debate

El 19 febrero se podrá asistir a la intervención de Daniela Picchi, quien hablará sobre ‘La educación en el antiguo Egipto’. Jefa de la Colección Egipcia del Museo Arqueológico de Bolonia, Picchi desempeña un papel clave en el estudio, la preservación y la promoción de numerosas colecciones egipcias poco conocidas o previamente no estudiadas en Italia.

Otra de las comisarias de la exposición ‘El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’, Esther Pons, participará en el ciclo de charlas el día 26 de febrero, con su conferencia ‘Juegos infantiles en el antiguo Egipto. Aprendiendo a ser adulto’. Pons es conservadora-jefa del departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo del Museo Arqueológico Nacional y co-directora de la Misión Arqueológica Española de Oxirrinco (El-Bahnasa).

A. J. González

Maite Mascort, comisaria técnica de la exposición que se exhibe en Córdoba hasta el 5 de abril, tomará el testigo de Pons el día 5 de marzo, con su conferencia titulada ‘Dios niño’. Miembro del equipo de la Misión Arqueológica de Oxirrinco (El Bahnasa, Egipto) desde el año 1992, Mascort es vicepresidenta de la Societat Catalana d’Egiptologia.

Ya el 12 marzo, Nuria Castellano llegará a Vimcorsa para hablar de ‘Los peligros de la infancia en el Antiguo Egipto’. Castellano es profesora asociada del Departament de Didàctiques Aplicades de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona y profesora colaboradora en la Universitat Oberta de Catalunya, de la asignatura El mundo antiguo.

El ciclo de conferencias finaliza el 19 de marzo con Salima Ikram, quien hablará de ‘Los niños y sus mascotas’. Profesora de Egiptología de la Universidad Estadounidense en El Cairo, Ikram participa en muchos proyectos arqueológicos egipcios, es autora de varios libros sobre este ámbito y participa en varias revistas y programas de televisión en los que trata sobre arqueología egipcia.