La Vargas Blues Band lleva el blues de Australia a Córdoba con su gira 'Down Under Tour'

La Vargas Blues Band llegará este sábado 13 de diciembre a la sala Ambigú Axerquía para presentar en directo los temas de su nuevo álbum, Down Under Blues, dentro de su gira nacional Down Under Tour. El concierto forma parte del recorrido que la banda está realizando por España tras su reciente éxito en Australia, donde registró parte del material incluido en este trabajo .

Las entradas para la actuación en Córdoba están disponibles a través de la plataforma habilitada para el evento.

Un álbum inspirado en Australia y grabado con colaboraciones internacionales

Down Under Blues reúne una selección de composiciones de blues rock que rinden homenaje al panorama musical australiano. El álbum cuenta con la participación de artistas como Glenn Whitehall y Reese Wynans, entre otros invitados, y se estrenará acompañado de seis videoclips y un documental.

Inspirado en la cultura y los paisajes del país oceánico, el proyecto muestra la capacidad de Javier Vargas para llevar el blues a un terreno expresivo propio, con un sonido que combina técnica, energía y emoción. La banda describe este nuevo trabajo como una mezcla de letras sinceras y un guitarraje magistral que eleva el género y celebra “el espíritu único de la tierra de Australia” .

Un directo para escuchar el blues “como nunca antes”

La gira española permitirá al público disfrutar en vivo de un repertorio que la formación define como una experiencia diferente dentro del blues contemporáneo. Según la banda, Down Under Blues promete ofrecer “el blues perfecto que resuena tanto en el corazón como en el alma”, consolidando la trayectoria de Vargas Blues Band como una de las propuestas más sólidas del género en el panorama internacional .