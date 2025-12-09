La UCO reúne en Córdoba a Gracia Querejeta, Maribel Verdú y Natalia Verbeke para hablar de cine

La Universidad de Córdoba (UCO) celebrará este martes, 10 de diciembre, una mesa-coloquio con tres figuras de referencia del cine español: Gracia Querejeta, Maribel Verdú y Natalia Verbeke. El acto pondrá el broche final a un año "especialmente relevante para la programación cultural de la institución y de la ciudad", según señala la propia UCO en una nota de prensa.

El encuentro, titulado “Cine en primera persona: de la teoría a la práctica, un compromiso con el arte”, tendrá lugar a las 17.30 horas en el Centro de Arte Rafael Botíde Córdoba, con entrada libre hasta completar aforo. La sesión estará moderada por Alberto Añón, profesor del Grado de Cine y Cultura de la UCO.

La Diputación de Córdoba colabora para impulsar el arte y el cine

La actividad cuenta con la colaboración y patrocinio de la Diputación de Córdoba, a través de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, "que refuerza así su apoyo a la cultura contemporánea", señala la nota de la UCO. Mediante un convenio de colaboración, la Fundación respalda el desarrollo de iniciativas culturales impulsadas por la UCO a través de UCOCultura, generando sinergias que amplían la oferta cultural disponible para la ciudadanía y la comunidad universitaria.

El acto constituye una oportunidad para reflexionar sobre el cine desde la experiencia directa de sus protagonistas, tres creadoras cuya trayectoria ha marcado el panorama cinematográfico nacional.

Uno de los objetivos de la mesa es aproximar la práctica cinematográfica al estudiantado del Grado en Cine y Cultura y del Máster en Cinematografía, fomentando el intercambio de ideas entre la teoría académica y el ámbito profesional. La conversación permitirá abordar el compromiso artístico, los procesos creativos y la evolución del cine desde la perspectiva de tres referentes del sector.

Presencias institucionales

Está prevista la asistencia del rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez; del diputado de Cultura, Gabriel Duque; y de la gerente de la Fundación Botí, Pilar Gracia, que acompañarán a las invitadas en esta sesión cultural.