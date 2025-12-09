La Sinagoga de Córdoba: menos visitantes a costa de una mejor conservación y un nuevo centro en seis meses

La Sinagoga de Córdoba, segundo monumento con más visitas de todos los gestionados por la Junta de Andalucía en 2024, solo por detrás de la Alhambra y el Generalife de Granada, perderá visitantes por primera vez desde la pandemia. El templo judío sumó 372.498 de visitantes desde enero hasta septiembre: un 13% menos que en el mismo periodo de 2024 (430.066), según la última estadística de la Red de Espacios Culturales de Andalucía.

Los resultados responden a la medida de reducción de horario de apertura adoptada desde el 1 de abril y la implementación de un sistema de reservas obligatorias para regular el aforo y permitir una entrada escalonada a la sala de oración, tras un "exhaustivo" estudio medioambiental encargado por recomendación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), "cuyo análisis identificó riesgos para la conservación".

En dicho estudio, se detectó un "impacto en la conservación del monumento debido a las visitas masivas -cerró el año 2024 con más de medio millón de visitas (587.633), casi un 18% más- provocando un aumento significativo en los niveles de dióxido de carbono y humedad relativa, con el consiguiente riesgo para los materiales originales, como las yeserías y los muros calizos".

Centro de interpretación en seis meses

Paralelamente, Cultura ha trabajado este año en reactivar el proyecto del centro de interpretación de la Sinagoga, que se inició en 2017 y se abandonó, arrastrando varias licitaciones desiertas, según ha explicado el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina.

Solar anexo a la Sinagoga que se convertirá en el centro de Interpretación. / Manuel Murillo

Hace una semana se adjudicaron las obras a la empresa Construcciones Antroju, S.L., que las ejecutará en un plazo de seis meses por 427.285 euros (IVA incluido), una cifra que rebaja el presupuesto de licitación, que fue de 438.240 euros.

La actuación en el centro anexo, que ya cuenta con pasarelas instaladas de actuaciones anteriores y cuyo estado de abandono demuestran visiblemente los restos de palomas, incorporará aseos, una sala expositiva y paneles informativos, tal y como ha anunciado Molina.