La exposición de Egipto en Córdoba recupera su horario habitual tras recibir 10.000 visitas en los primeros cuatro días

Un total de 9.754 personas han visitado la exposición El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto desde el 4 de diciembre, día de su inauguración, hasta el 8 de diciembre. La muestra está organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, en colaboración con la empresa Eulen Art, y permanecerá abierta hasta el 5 de abril.

Concretamente, durante el puente festivo han sido 4.998 las personas que han accedido a la Sala Vimcorsa, núcleo de la exposición y donde se muestran las casi 200 piezas originales acompañadas de numerosos textos explicativos, cartelas, abundante gráfica, estaciones tiflológicas y vídeos convencionales con el fin de profundizar de forma extensa sobre estos importantes periodos de la vida.

Dichas piezas, de una excelente calidad y muchas de ellas expuestas por vez primera al público, proceden de museos españoles como el Museo Arqueológico Nacional (Madrid), Museu de Montserrat (Barcelona), Museo Arqueológico de Córdoba, Real Academia de Córdoba, Museu Tèxtil (Terrassa) y Museo Arqueológico y Etnográfico Soler Blanco de Xàbia (Alicante), además de pinacotecas europeas como la de Bruselas, Zagreb, Lyon, Budapest, Bolonia, Florencia, Turín, Lisboa, Liverpool o Manchester.

El Antiguo Egipto, al alcance de todos en Córdoba / Manuel Murillo

En el caso de la Sala Orive, 4.756 visitantes han disfrutado del vídeo inmersivo como complemento a la muestra de Vimcorsa, un audiovisual estructurado en cuatro grandes secuencias cuyas espectaculares imágenes transportan a las primeras etapas de la vida de los antiguos habitantes del país del Nilo. Durante el puente, el horario de visita ha sido extraordinario por tratarse de los primeros días de apertura.

Horarios y aforo

Tras los horarios especiales coincidiendo con el puente festivo, la entrada a la exposición volverá a su horario habitual, a turno partido: de martes a sábado, de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Los domingos y festivos, ambas salas abrirán de 10.00 a 14.00 horas.

En Vimcorsa se ha fijado un aforo de 60 personas y en Orive, de 40. El acceso es gratuito si bien hay que hacer una reserva de entrada en la web cultura.cordoba.es.

Satisfacción con las cifras

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, se ha mostrado muy satisfecha con la afluencia de público registrada en estos primeros días "y, lo que es aún mejor, con las buenas opiniones y las magníficas sensaciones que han transmitido los asistentes, que han valorado lo excepcional de esta muestra y la calidad que presenta".

Albás se ha referido "al gran trabajo de adaptación y transformación que se ha realizado tanto de la sala Vimcorsa como de la sala Orive para acoger la exposición"·y ha indicado que "con este gran proyecto Córdoba suma un gran valor tanto desde el punto de vista de la cultura como desde el punto de vista turístico, sin olvidar que nos sitúa en el epicentro cultural de Andalucía y de España".