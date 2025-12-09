Un concierto sinfónico y el de Navidad de la Coral ponen el broche de oro al 18º Festival Lírico de Puente Genil

La parroquia de San José acogerá el próximo domingo 21 de diciembre, a partir de las 18.00 horas, la 34ª edición del tradicional Concierto de Navidad de la Coral Miguel Gant, cita imprescindible en el ámbito cultural y musical en los últimos días del año. La coral volverá a estar dirigida por Rafael Sánchez, contando con la participación de Antonio López como pianista invitado.

La concejala de Cultura, María Delgado, agradeció la disponibilidad de los componentes y de la Asociación Amigos de la Música en la organización de este evento, y animó a los ciudadanos a acudir ese día a la parroquia para disfrutar de la interpretación de villancicos tradicionales, clásicos y populares.

Por su parte, Rafael Sánchez, presidente de la Asociación Amigos de la Música indicó que “va a ser un concierto amplio, con más de 20 piezas, algunas clásicas como Adeste fideles o Noche de Paz, otras de reestreno, algunas recuperaciones de villancicos antiguos del tesoro polifónico del siglo XVI, y otras con un sello local". Además, habrá villancicos no sólo españoles, sino también americanos, austriacos o incluso con el sello de otros países como Cuba o Venezuela. “Los villancicos son piezas cortitas, con lo cual, aunque se canten muchos, tampoco va a ser un concierto excesivamente largo, que durará en torno a una hora o una hora y cuarto”.

Por otra parte, el día 27 de diciembre, a las 20.00 horas, se celebrará en el Teatro Circo el concierto sinfónico de fin de año, englobado en el 18º Festival Lírico y Sinfónico de Puente Genil, a cargo de la Hesperian Symphony Orchestra, bajo la dirección de Antonio Ariza. Este concierto cierra la edición anual del festival. Se trata de una formación musical muy reconocida por su calidad. “Es un concierto cuya primera parte contará con la interpretación de piezas sinfónicas de zarzuela, mientras que la segunda será más en la línea tradicional del concierto de Año Nuevo de Viena, con valses vieneses, la interpretación del Danubio Azul y la Marcha Radetsky”.

En este caso, las entradas numeradas costarán diez euros en venta anticipada y doce euros en taquilla el día del concierto, pudiéndose hacer las reservas en el teléfono 617-453-061 de Amigos de la Música.