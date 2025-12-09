Un científico montillano y un historiador de Granada exploran en un libro el papel del clima en la historia

El dios incomprendido. El desafío del clima en la historia de la humanidad. Así se titula la nueva obra firmada por el científico montillano Francisco José Jiménez Espejo y por el historiador granadino José Soto Chica que propone un viaje apasionante por el papel decisivo del clima en la evolución de las civilizaciones.

A lo largo de sus 496 páginas, que incorporan abundante cartografía, la novedosa publicación plantea que el clima ha sido, desde la Prehistoria hasta nuestros días, un actor silencioso pero determinante en la historia humana, capaz de inclinar la balanza entre la prosperidad, la supervivencia o el colapso de muchas civilizaciones.

Así, lejos de limitarse a enumerar episodios de sequías, glaciaciones o inundaciones, el libro establece un diálogo constante entre la paleoclimatología y la historia, mostrando cómo neandertales, egipcios, pastores del Sáhara verde o pueblos medievales se vieron obligados a adaptarse a cambios radicales de su entorno. Y es que, como destacan los autores, comprender al “dios incomprendido”, el clima, "fue entonces una cuestión de vida o muerte, del mismo modo que vuelve a serlo ahora".

A lo largo de sus páginas desfilan ejemplos tan sugerentes como los neandertales atrapados por el frío extremo de las glaciaciones, las culturas del Calcolítico ibérico, la crisis del antiguo Egipto cuando la tierra de las pirámides era aún una sabana surcada por ocho brazos del Nilo, o los efectos de las erupciones volcánicas en la Alta Edad Media.

Todos ellos sirven para iluminar, con la perspectiva del tiempo, los dilemas actuales del cambio climático. El mensaje de fondo es tan claro como inquietante: "las crisis climáticas pueden superarse con racionalidad y cohesión, pero el coste siempre es alto".

Dos perspectivas que se completan

La obra vuelve a unir dos perspectivas complementarias. Por un lado, la del montillano Francisco José Jiménez Espejo, geoquímico especializado en paleoclima, con una amplia experiencia internacional; por otro, la de José Soto Chica, historiador de amplia trayectoria académica y divulgativa. De ese cruce de disciplinas surge una lectura novedosa del pasado pensada, sobre todo, para entender mejor los retos del presente.

De hecho, ambos autores ya habían coincidido el pasado mes de septiembre en el Ciclo de Análisis Militar organizado por el Regimiento Acorazado "Córdoba" 10 para estudiar la Batalla de Munda, el decisivo enfrentamiento entre Julio César y los hijos de Pompeyo que tuvo lugar en el año 45 a.C. en los Llanos de Vanda. Aquel encuentro dejó patente la capacidad de ambos autores para convertir la historia en un relato vivo, comprensible y cercano, una cualidad que ahora trasladan al terreno del clima.

Para Montilla, la participación de Francisco José Jiménez Espejo en este proyecto editorial supone, además, un motivo de legítimo orgullo. Nacido en la localidad el 25 de julio de 1977, es especialista en Geoquímica y ha desarrollado buena parte de su carrera en el ámbito internacional, con estancias en instituciones de primer nivel como la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, o la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza.

Durante años, Jiménez Espejo trabajó en el Departamento de Biogeoquímica de la Agencia Japonesa para las Ciencias y Tecnologías Marinas y Terrestres, y es autor de un centenar de artículos publicados en revistas científicas de máximo impacto como Nature, Science, Plos One o Nature Geosciences.

Su nombre también quedó ligado a la expedición antártica Powell 2020, desarrollada a bordo del buque de investigación oceanográfica Hespérides, cuyo objetivo principal fue averiguar cómo se separó la Antártida de América del Sur hace 35 millones de años.